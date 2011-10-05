Loading...

DESIGNAZIONI ARBITRALI I TURNO

Redazione Avatar

di Redazione

05/10/2011

TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 05.10.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 5 ottobre 2011 ECCELLENZA: DESIGNAZIONI ARBITRALI IÂ° TURNO Roma â SarÃ  Carlo Damasco, rientrato da pochi giorni dalla Nuova Zelanda per lâimpegno in Coppa del Mondo, a dirigere il match fra i campioni in carica del Petrarca Padova ed i neo promossi del Cammi Calvisano. Lâincontro in programma domenica alle ore 15.00 allo Stadio Plebiscito, sarÃ  trasmesso in diretta su RAI SPORT 1 e contestualmente in streaming sul portale www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Lâ82esima edizione del massimo campionato italiano prenderÃ  il via ufficialmente alle 14.30 di sabato prossimo, 8 ottobre, quando al Monti Rossi di Nicolosi (Catania) la formazione di casa del San Gregorio  riceverÃ  il XV dei Cavalieri Prato, incontro affidato alle cure del fischietto di Frascati Stefano Mancini. Il Campionato dâEccellenza 2011-2012 sarÃ  presentato domani a Milano (Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica 17, ore 11.30) nel corso di una cerimonia cui parteciperanno, assieme al presidente della FIR, Giancarlo Dondi, le delegazioni dei dieci club dâEccellenza. Di seguito le designazioni arbitrali per il primo turno di gara. ECCELLENZA â I TURNO â 8/9.10.2011 â ORE 15.30 Sabato 8.10.11 Ore 14.30 San Gregorio Catania v Estra I Cavalieri Prato, arb. Mancini (Frascati, RM) Gdl Bonacci (Roma) e Rosamilia (Colleferro, RM) Quarto uomo: Costatino (Messina) Ore 16.00 Marchiol Mogliano v Mantovani Lazio, arb. Liperini (Livorno) Gdl Blessano (Treviso) e Zucchi (Livorno) Quarto uomo: Valbusa (Treviso) Ore 16.00 LâAquila Rugby 1936 v Banca Monte Crociati, arb. Falzone (Padova) Gdl Masini (Roma) e Cusano (Vicenza) Quarto uomo: Pappalardo (Roma) Domenica 9.10.11 Ore 15.00 RAI SPORT 1 â www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Petrarca Padova v Cammi Calvisano, arb. Damasco (Napoli) Gdl Mitrea (Lento) e Lento (Udine) Quarto uomo: Masetti (Arezzo) Ore 16.00 Rugby Reggio v Femi-CZ Rovigo, arb. Vivarini (Padova) Gdl Serchiani (Padova) e Marchesin (Venezia) Quarto Uomo: Sibillin (Treviso) Si gioca allo Stadio Mirabello, Reggio Emilia NOTE: SI ALLEGA ALLA PRESENTE L'INVITO PER LA CERIMONIA DI PRESENTAZIONE DELL'82esimo CAMPIONATO ITALIANO RUGBY D'ECCELLENZA, Milano, 6 ottobre 2011 Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]  
