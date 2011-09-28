DESIGNAZIONI ARBITRALI I&Acirc;&deg; TURNO

DESIGNAZIONI ARBITRALI IÂ° TURNO
di Redazione
28/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 28.09.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 28 settembre 2011 SERIE A: DESIGNAZIONI ARBITRALI IÂ° TURNO Ventiquattro squadre ai nastri di partenza. Ventidue i turni di gara, semifinali il 20 e 27 maggio. Finale titolo e promozione il 3 giugno. Roma - Prende il via nel week end la stagione 2011 â 2012 del Campionato Nazionale di Serie A. Ventiquattro le squadre ai nastri di partenza suddivise in due gironi. Primi a scendere in campo sabato alle 15.30 la formazione dellâAccademia Ivan Francescato di Tirrenia, al debutto assoluto in campionato che riceve al Campo Montano di Livorno il Donelli Modena. Mezzâora piÃ¹ tardi faranno il loro ingresso in campo a Roma Fiamme Oro e Consiel CUS Firenze, a Capoterra (Cagliari) la squadra di casa dellâAmatori ed il Badia. Le altre gare sono tutte in programma per la giornata di domenica. Di seguito le designazioni arbitrali rese note dalla Commissione Nazionale Arbitri della FIR relative alla prima giornata di campionato. SERIE A â GIRONE 1 â I TURNO 2.10.2011 â ORE 15.30 BANCO FARNESE LYONS PC - UDINE RUGBY F.C. ASD, arb. Vivarini (Padova) ORVED AMAT. R. SAN DONA â MED ITALIA PRO RECCO , arb. Colantonio (Roma) RUGBY BANCO BRESCIA - LIVORNO RUGBY, arb. Sandri (Trieste) RUGBY GRANDE MILANO â FRANKLIN&MARSCHALL C.U.S. VERONA, arb. Blessano (Treviso) *ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA â DONELLI MODENA RUGBY, arb. Falzone (Padova) *Anticipata a sabato 1 ottobre, ore 15.30 **FIAMME ORO ROMA â CONSIEL FIRENZE RUGBY 1931, arb. Passacantando (LâAquila) **Anticipata a sabato 1 ottobre, ore 16.00 SERIE A â GIRONE 2 â I TURNO 2.10.2011 â ORE 15.30 ROMAGNA R.F.C. - CLUB AMAT. SPORT CATANIA, arb. Boaretto (Ravenna) RUBANO RUGBY - NOVACO RUGBY ALGHERO, arb. Liperini (Livorno) GILBERT UNIONE R. CAPITOLINA - RUGBY CLUB VALPOLICELLA, arb. Castagnoli (Livorno) â ore 14.30 *ASD AMAT. R. CAPOTERRA - RUGBY BADIA, arb. Masini (Roma) *Anticipata a sabato 1 ottobre, ore 16.00 GLADIATORI SANNITIV â AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY, arb. Mancini (Frascati) GRUPPO PADANA PAESE - ASD RUGBY MILANO, arb. Cason (Rovigo) SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI IÂ° TURNO Quarantotto squadre al via. Stagione regolare fino al 6 maggio, play off promozione il 20 e 27 maggio. Roma - Sono quarantotto le squadre che a partire da domenica 2 ottobre saranno impegnate nellâedizione 2011-2012 del campionato nazionale di Serie B. A dare il via alla competizione Amatori Messina â Frascati Mini Rugby e Gran sasso â Palermo RC2005, il cui calcio dâinizio Ã¨ previsto alle 14.30 anzichÃ© alle 15.30. Di seguito le designazioni arbitrali rese note dalla Commissione Nazionale Arbitri della FIR relative al primo turno della stagione. SERIE B â GIRONE 1 â I TURNO 2.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY ROVATO - RUGBY PARABIAGO, arb. Armanini (Parma) RUGBY ALESSANDRIA - ASD R. LECCO, arb. Zimei (LâAquila) BEFeD VII RUGBY TORINO - SONDRIO SOC COOP. DIL. , arb. Stacchi (Brescia) BIELLA RUGBY - ASTI RUGBY 1981, arb. Savio (Torino) CUS GENOVA RUGBY - RUGBY LUMEZZANE, arb. Grandi (Ravenna) *AMAT.R. MILANO 2008 - CESIN CUS TORINO R. *annullata per rinuncia a disputare la gara da parte dellâAmatori Milano SERIE B â GIRONE 2 â I TURNO 2.10.2011 â ORE 15.30 AMAT. PARMA RUGBY - IMOLA RUGBY, arb. Funari (Roma) PESARO RUGBY - RUGBY NOCETO , arb. TomÃ² (Roma) CUS PERUGIA RUGBY - U.RUGBY PRATO SESTO, arb. Di Febo (LâAquila) RUGBY COLORNO - VASARI RUGBY AREZZO, arb. Spadoni (Padova) UNION RUGBY TIRRENO - PIACENZA RUGBY, arb. Meconi (Roma) *UNIONE R. BOLOGNESE - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE, arb. Paterniani (Pesaro) *Cambio campo: si gioca a Bologna, campo Rugby Barca SERIE B â GIRONE 3 â I TURNO 2.10.2011 â ORE 15.30 CUS FERRARA RUGBY - ASD VILLORBA RUGBY, arb. Pecorario (Prato) VALSUGANA R. PADOVA - RUGGERS TARVISIUM, arb. Lasagni (Arezzo) R. VILLADOSE 1976 - RUGBY MIRANO 1957 , arb. Poluzzi (Reggio Emilia) RUGBY CASALE - CUS PADOVA, arb. Rizzo (Ferrara) JESOLO RUGBY - RUGBY MANTOVA, arb. Rinaldi (Modena) RUGBY BELLUNO - RUGBY VICENZA, arb. Rossi (Piacenza) SERIE B â GIRONE 4 â I TURNO 2.10.2011 â ORE 15.30 COLLEFERRO R.1965 - ARIETI R. RIETI, arb. Di Blasio (Napoli) POL.AMAT.R. MESSINA - FRASCATI MINI R. 2001, arb. Salierno (Napoli) â ore 14.30 PARTENOPE RUGBY - PRIMAVERA RUGBY, arb. Pacciani (Prato) GRAN SASSO RUGBY - PALERMO R. CLUB 2005, arb. Massa (Roma) â ore 14.30 CUS ROMA RUGBY - RUGBY FC SEGNI, arb. Muscio (Prato) NERONIANA RUGBY ANZIO - S.GIORGIO R. REGGIO CALABRIA, arb. Dellino (Bari) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
