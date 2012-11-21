DESIGNAZIONI ARBITRALI IV GIORNATA
di Redazione
21/11/2012
SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI IV GIORNATA GIRONE A – IV TURNO – 25.11.2012 – ore 14.30 RUGBY COLORNO - DOPLA RUGBY CASALE arb. Guerzoni (Ferrara) VALSUGANA RUGBY PADOVA - RUGBY MONZA arb. Imbriaco (Bologna) BENETTON TREVISO - RUGBY RIVIERA DEL BRENTA arb. Righetti (San Pietro Incariano, Verona) GIRONE B – IV TURNO – 25.11.2012 – ore 14.30 UMBRIA RUGBY RAGAZZE - RED & BLU RUGBY arb. Guastini (Prato) RUGBY C.U.S. BOLOGNA - ASD MUSTANG RUGBY PESARO arb. Zabon (Conegliano, Treviso) L’AQUILA RUGBY 1936 - NATURHOUSE CUS FERRARA RUGBY arb. Meconi (Frascati, Roma) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
