DESIGNAZIONI ARBITRALI NONA, RECUPERI

Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava, la nona ed undicesima giornata di andata e la prima di ritorno del Campionato Nazionale di Serie B, in programma domenica prossima, 10 febbraio. SERIE B – GIRONE 1 – IX GIORNATA ANDATA – 10.02.2013 - ORE 14:30 RUGBY UNION 96 - C.U.S GENOVA RUGBY arb. Rossi (Piacenza) RUGBY ROVATO - RUGBY PARABIAGO arb. Righetti (San Pietro Incariano, VR) RUGBY GRANDE MILANO - BIELLA RUGBY CLUB arb. Belvedere (Roma) RUGBY LECCO - ASD RUGBY MILANO arb. Meneghini (Mestre, VE) SERIE B – GIRONE 2 – IX GIORNATA ANDATA – 10.02.2013 - ORE 14:30 UNIONE RUGBY PRATO SESTO - PIACENZA RUGBY arb. Ruta (Perugia) SERIE B – GIRONE 2 – Xi GIORNATA ANDATA – 10.02.2013 - ORE 14:30 RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA - C.U.S. PERUGIA RUGBY arb. Meconi (Frascati) SERIE B – GIRONE 3 – VIII GIORNATA ANDATA – 10.02.2013 - ORE 14:30 RUGBY BASSA BRESCIANA LENO - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE arb. Savio (Almese, TO) VALSUGANA RUGBY PADOVA - RUGBY BASSANO arb. Zimei (Roma) SERIE B – GIRONE 2 – I GIORNATA RITORNO – 10.02.2013 - ORE 14:30 RENO RUGBY BOLOGNA - RUGBY VITERBO arb. Russo (Milano) SERIE B – GIRONE 3 – I GIORNATA RITORNO – 10.02.2013 - ORE 14:30 JESOLO RUGBY - RUGBY CASALE arb. Rinaldi (Modena) SERIE B – GIRONE 4 – I GIORNATA RITORNO – 10.02.2013 - ORE 14:30 GRAN SASSO RUGBY - COLLEFERRO RUGBY 1965 arb. Cerino (Napoli) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
