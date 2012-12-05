DESIGNAZIONI ARBITRALI OTTAVA GIORNATA
SERIE A: DESIGNAZIONI ARBITRALI OTTAVA GIORNATA Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del Campionato Nazionale di Serie A, in programma domenica prossima, 9 dicembre. SERIE A – GIRONE 1 – VIII TURNO – 9.12.2012 – ORE 14:30 *RUGBY UDINE 1928 - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA arb. Bertelli (Brescia) *la partita si disputerà in data 8/12/2012 C.U.S. VERONA RUGBY - RUBANO RUGBY arb. De Martino (Napoli) RUGBY BRESCIA - PRO RECCO RUGBY arb. Castagnoli (Livorno) UNIONE RUGBY CAPITOLINA - MODENA RUGBY CLUB arb. Schilirò (Catania) ROMAGNA R.F.C - RUGBY LYONS arb. Tomò (Roma) *FIRENZE RUGBY 1931 - SAN GREGORIO CATANIA *annullata per rinuncia al campionato della società San Gregorio Catania SERIE A – GIRONE 2 – VIII TURNO – 9.12.2012 – ORE 14:30 *AMATORI RUGBY BADIA - NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO arb. Colantonio (Roma) *la partita è stata anticipata alle ore 12:30 RUGBY PAESE - RUGBY CLUB VALPOLICELLA arb. Navarra (Trieste) CUS TORINO RUGBY - RANGERS RUGBY VICENZA arb. Damasco (Napoli) CLUB AMATORI SPORT CATANIA - RUGBY COLORNO arb. Mancini (Frascati, Roma) AMATORI PARMA RUGBY - C.U.S. PADOVA RUGBY arb. Pecorario (Prato) AMATORI RUGBY CAPOTERRA - AVEZZANO RUGBY arb. Blessano (Treviso) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
