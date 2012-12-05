DESIGNAZIONI ARBITRALI OTTAVA GIORNATA
di Redazione
05/12/2012
SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI OTTAVA GIORNATA Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per l'ottava giornata del Campionato Nazionale di Serie B, in programma domenica prossima, 9 dicembre. SERIE B – GIRONE 1 – VIII TURNO – 9.12.2012 - ORE 14:30 SD RUGBY MILANO - RUGBY GRANDE MILANO arb. Bono (Brescia) RUGBY PARABIAGO - ASTI RUGBY 1981 arb. Tarlini (Firenze) RUGBY SONDRIO - RUGBY ROVATO arb. Palladino (Torino) BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY LECCO arb. Rinaldi (Modena) C.U.S GENOVA RUGBY - VII° RUGBY TORINO arb. Dal Lago (Prato) RUGBY ALESSANDRIA - RUGBY UNION 96 arb. Armanini (Parma) SERIE B – GIRONE 2 – VIII TURNO – 9.12.2012 - ORE 14:30 VASARI RUGBY AREZZO - FIRENZE RUGBY CLUB arb. Salierno (Napoli) PIACENZA RUGBY - PESARO RUGBY arb. Righetti (Verona) UNION RUGBY TIRRENO - UNIONE RUGBY PRATO SESTO arb. Massa (Roma) RUGBY VITERBO - RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA arb. Cerino (Napoli) LIVORNO RUGBY - RUGBY NOCETO arb. Onori (Roma) C.U.S. PERUGIA RUGBY - RENO RUGBY BOLOGNA arb. Sironi (Colleferro, Roma) SERIE B – GIRONE 3 – VIII TURNO – 9.12.2012 - ORE 14:30 CUS FERRARA RUGBY - ULVIA TOUR R. VILLADOSE arb. Dabusti (Milano) RUGBY BASSA BRESCIANA LENO - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE arb. Savio (Torino) RUGBY CASALE - RUGBY MIRANO 1957 arb. Russo (Milano) RUGGERS TARVISIUM - RUGBY CONEGLIANO arb. Imbriaco (Bologna) JESOLO RUGBY - VILLORBA RUGBY arb. Rossi (Piacenza) VALSUGANA RUGBY PADOVA - RUGBY BASSANO arb. Zimei (Roma) SERIE B – GIRONE 4 – VIII TURNO – 9.12.2012 - ORE 14:30 *CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA arb. Di Nardo (l'Aquila) *la partita è astata anticipata alle ore 11:00 ARIETI RUGBY RIETI - MIWA ENERGIA BENEVENTO arb. Salvi (l'Aquila) *GRAN SASSO RUGBY - RUGBY F.C. SEGNI arb. Dellino (Bari) *la partita si disputerà sul "Stadio Comunale di Paganica", a Paganica (AQ) COLLEFERRO RUGBY 1965 - PRIMAVERA RUGBY arb. Di Blasio (Napoli) PARTENOPE RUGBY - RUGBY CITTA' DI FRASCATI arb. Marchese (Catania) AMATORI RUGBY MESSINA - C.U.S. ROMA RUGBY arb. Schipani (Benevento) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby
Redazione