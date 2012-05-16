DESIGNAZIONI ARBITRALI QUARTO TURNO
Roma, 16 maggio 2012 FASE NAZIONALE UNDER 20 - UNDER 16: DESIGNAZIONI ARBITRALI QUARTO TURNO Roma - Di seguito le designazioni arbitrali rese note dalla Commissione Nazionale Arbitri della FIR in relazione alle gare della quarta giornata della fase nazionale dei campionati Under 20 ed Under 16 in programma domenica 20 maggio . FASE NAZIONALE UNDER 20 - IV GIORNATA - 20.05.12 GIRONE 1 ore 12.30 CAMMI CALVISANO - RUGBY PETRARCA, arb. Poluzzi (Reggio Emilia) ore 16.30 VALSUGANA R. PADOVA - RUGBY VIADANA, arb. Rinaldi (Modena) GIRONE 2 ore 11.30 UNIONE R. CAPITOLINA – BANCA MONTE CROCIATI RUGBY, arb. Castagnoli (Livorno) ore 12.00 AMAT. PARMA RUGBY - POL. LAZIO RUGBY 1927, arb. Stevanato (Verona) FASE NAZIONALE UNDER 16 - IV GIORNATA - 20.05.12 GIRONE 1 ore 12.30 BENETTON R. TREVISO - CUS TORINO RUGBY, arb. Guerzoni (Ferrara) *RUGBY VICENZA - RUGBY VIADANA, arb. Stacchi (Brescia) *inversione campo GIRONE 2 ore 12.30 U.S. FIRENZE R. 1931 - POL. L'AQUILA R., arb. Massa (Roma) ore 13.30 GILBERT UNIONE R. CAPITOLINA - LIVORNO RUGBY, arb. Salierno (Napoli) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
