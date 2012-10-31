DESIGNAZIONI ARBITRALI QUINTA GIORNATA
di Redazione
31/10/2012
SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI QUINTA GIORNATA Roma– Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la quinta giornata del Campionato Nazionale di Serie B, in programma domenica prossima, 4 novembre. SERIE B – GIRONE 1 – V TURNO – 4.11.2012 14:30 RUGBY GRANDE MILANO - C.U.S GENOVA RUGBY arb. Righetti (San Pietro Incarnato, Verona) ASTI RUGBY 1981 - RUGBY UNION 96 arb. Bruschetta (Catania) *RUGBY SONDRIO SOC. COOP. DIL - BIELLA RUGBY CLUB. arb. Roscini (Parabiago, Milano) *la partita si disputerà a Biella per invasione campo RUGBY ROVAGO ASD – ASD RUGBY MILANO arb. Rossi (Piacenza) RUGBY PARABIAGO ASD - ASS. POL. DIL. RUGBY ALESSANDRIA arb. Poluzzi (Reggio Emilia) VII° RUGBY TORINO ASD – ASD RUGBY LECCO arb. Paroni (Calcinato, Brescia) SERIE B – GIRONE 2 – V TURNO – 4.11.2012 14:30 FIRENZE RUGBY CLUB - LIVORNO RUGBY arb. Schipani (Montesarchio, Benevento) ASD PESARO RUGBY - RENO RUGBY BOLOGNA arb. Ruta (Perugia) ASD UNION RUGBY TIRRENO – ASD RUGBY VITERBO arb. Di Febo (L’Aquila) UNIONE RUGBY PRATO SESTO - VASARI RUGBY AREZZO arb. Acciari (Perugia) PIACENZA RUGBY – C.U.S. PERUGIA RUGBY arb. Massa (Roma) RUGBY NOCETO FC SOC. COOP. S.D. – RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA arb. Pezzano (Torino) SERIE B – GIRONE 3 – IV TURNO – 4.11.2012 14:30 FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 - ASD JESOLO RUGBY arb. Chiarioni (Città di Castello, Perugia) LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE – B.B.M. RUGBY BASSANO arb. Colantonio (Roma) DOPLA RUGBY CASALE – RUGGERS TARVISIUM arb. Armanini (Noceto, Parma) RUGBY MIRANO 1957 – TXT CUS FERRARA RUGBY arb. Galante (Venegono Superiore, Varese) RUGBY BASSA BRESCIANA LENO - VALSUGANA RUGBY PADOVA arb. Palladino (Moncalieri, Torino) ASD VILLORBA RUGBY – RUGBY CONEGLIANO arb. Ciaramella (Cerro Maggiore, Milano) SERIE B – GIRONE 4 – IV TURNO – 4.11.2012 14:30 RUGBY CITTA’ DI FRASCATI - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE arb. Campobasso (Marina Di Montemarciano, Ancona) POL. AMATORI RUGBY MESSINA - ARIETI RUGBY RIETI arb. Saliero (Napoli) PRIMAVERA RUGBY - RUGBY F.C. SEGNI arb. Tarlini (Sesto Fiorentino, Firenze) *HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - GRAN SASSO RUGBY arb. Gargiulo (Torre del Greco, Napoli) * la partita si disputerà alle ore 11.00 C.U.S. ROMA RUGBY - MIWA ENERGIA BENEVENTO arb. Costantino (Messina) COLLEFERRO RUGBY 1965 - A.P. PARTENOPE RUGBY arb. Salvi (L’Aquila)
Redazione