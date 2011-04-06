Loading...

DESIGNAZIONI ARBITRALI SEMIFINALI PLAY OFF

06/04/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 6.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 6 aprile 2011  SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI SEMIFINALI PLAY OFF Roma â Oscar Muscio e Francesco Pacciani sono gli arbitri designati dal CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, per dirigere le due gare di andata delle semifinali play-off serie A Femminile in programma domenica prossima, 10 aprile. A Frascati, sul campo di Cocciano in via Santa Croce, alle 15.30 si affrontano Red&Blu Rugby - che domenica scorsa si aggiudicata il barrage scudetto superando le padovane del Valsugana 18 a 12 - e la Benetton Treviso, squadra capolista del girone A. ArbitrerÃ  il fischietto di Prato Oscar Muscio coadiuvato dai giudici di linea Marco Masetti (Arezzo) e Francesco  PierâAntoni (Colleferro,RM). A Mira (Venezia), invece, alla stessa ora le campionesse uscenti del Riviera ospiteranno il Monza Rugby, secondo classificato della poule A. DirigerÃ  lâincontro  Francesco Pacciani (Prato), assistito dai giudici di linea Beniamino Zanette (Venezia) e Carlo Guerrieri (Treviso). SERIE A FEMMINILE â SEMIFINALI ANDATA â 10-04.2011 â ore 15.30 RED&BLU RUGBY â BENETTON TREVISO, arb. Muscio (Prato) SITAM RIVIERA DEL BRENTA â RUGBY MONZA, arb. Pacciani (Prato)  Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
