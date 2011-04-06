DESIGNAZIONI ARBITRALI SEMIFINALI PLAY OFF
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 6.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 6 aprile 2011 SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI SEMIFINALI PLAY OFF Roma â Oscar Muscio e Francesco Pacciani sono gli arbitri designati dal CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, per dirigere le due gare di andata delle semifinali play-off serie A Femminile in programma domenica prossima, 10 aprile. A Frascati, sul campo di Cocciano in via Santa Croce, alle 15.30 si affrontano Red&Blu Rugby - che domenica scorsa si aggiudicata il barrage scudetto superando le padovane del Valsugana 18 a 12 - e la Benetton Treviso, squadra capolista del girone A. ArbitrerÃ il fischietto di Prato Oscar Muscio coadiuvato dai giudici di linea Marco Masetti (Arezzo) e Francesco PierâAntoni (Colleferro,RM). A Mira (Venezia), invece, alla stessa ora le campionesse uscenti del Riviera ospiteranno il Monza Rugby, secondo classificato della poule A. DirigerÃ lâincontro Francesco Pacciani (Prato), assistito dai giudici di linea Beniamino Zanette (Venezia) e Carlo Guerrieri (Treviso). SERIE A FEMMINILE â SEMIFINALI ANDATA â 10-04.2011 â ore 15.30 RED&BLU RUGBY â BENETTON TREVISO, arb. Muscio (Prato) SITAM RIVIERA DEL BRENTA â RUGBY MONZA, arb. Pacciani (Prato) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
