DESIGNAZIONI ARBITRALI SESTA GIORNATA
di Redazione
16/01/2013
TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI VI GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del girone di ritorno del Trofeo Eccellenza in calendario domenica 20 gennaio 2013 alle ore 15:00: Trofeo Eccellenza – Girone A – VI giornata – 20.01.13 – ore 15.00 *Rugby Viadana v Petrarca Padova arb. Liperini (Livorno) g.d.l. Laurenti (Bologna), Zucchi (Livorno) *la partita è anticipata a sabato 19 gennaio *M-Three San Donà v Crociati Rugby arb. Roscini (Legnano, MI) g.d.l. Sorrentino (Milano), Borsetto (Castellanza, VA) *la partita è anticipata a sabato 19 gennaio Trofeo Eccellenza – Girone B – VI giornata – 20.01.13 – ore 15.00 *Rugby Reggio v Mantovani Lazio arb. Rossi (Piacenza) g.d.l. Gobbi (S. Giorgio Piacentino, PC), Tavelli (Piacenza) *la partita è anticipata a sabato 19 gennaio alle ore 14:00 Fiamme Oro Roma v L’Aquila Rugby arb. Spadoni (Padova) g.d.l. Casciello (Benevento), Mazza (Torre del Greco, NA) *la partita è anticipata a sabato 19 gennaio Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
