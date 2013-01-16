Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

DESIGNAZIONI ARBITRALI SESTA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

16/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI VI GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del girone di ritorno del Trofeo Eccellenza in calendario domenica 20 gennaio 2013 alle ore 15:00: Trofeo Eccellenza – Girone A – VI giornata – 20.01.13 – ore 15.00 *Rugby Viadana v Petrarca Padova arb. Liperini (Livorno) g.d.l. Laurenti (Bologna), Zucchi (Livorno) *la partita è anticipata a sabato 19 gennaio *M-Three San Donà v Crociati Rugby arb. Roscini (Legnano, MI) g.d.l. Sorrentino (Milano), Borsetto (Castellanza, VA) *la partita è anticipata a sabato 19 gennaio Trofeo Eccellenza – Girone B – VI giornata – 20.01.13 – ore 15.00 *Rugby Reggio v Mantovani Lazio arb. Rossi (Piacenza) g.d.l. Gobbi (S. Giorgio Piacentino, PC), Tavelli (Piacenza) *la partita è anticipata a sabato 19 gennaio alle ore 14:00 Fiamme Oro Roma v L’Aquila Rugby arb. Spadoni (Padova) g.d.l. Casciello (Benevento), Mazza (Torre del Greco, NA) *la partita è anticipata a sabato 19 gennaio Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[NOTA PER LE REDAZIONI] CONFERENZA STAMPA RBS 6 NAZIONI 2013 - DOMANI ORE 12.00 - SALA PROTOMOTECA - ROMA

Articolo Successivo

DESIGNAZIONI ARBITRALI DODICESIMA GIORNATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019