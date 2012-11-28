DESIGNAZIONI ARBITRALI SETTIMA GIORNATA
di Redazione
28/11/2012
SERIE A – GIRONE 1 – VI TURNO – 2.12.2012 – ORE 14:30 ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA - RUGBY BRESCIA arb. Pennè (Casalpusterlengo, Lodi) MODENA RUGBY CLUB ASD - C.U.S. VERONA RUGBY ASD arb. Boaretto (Frassinelle, Roma) *SAN GREGORIO CATANIA - ASD RUGBY LYONS *la partita è stata rinviata al 10/02/2013 ASD RUGBY UDINE 1928 - UNIONE RUGBY CAPITOLINA arb. Spadoni (Padova) PRO RECCO RUGBY - U.S. FIRENZE RUGBY 1931 ASD arb. Sgardiolo (Rovigo) RUBANO RUGBY - ROMAGNA R.F.C. arb. Colantonio (Roma) SERIE A – GIRONE 2 – VI TURNO – 2.12.2012 – ORE 14:30 *NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO - CUS TORINO RUGBY arb. Bono (Coccaglio, Brescia) *la partita si disputerà alle ore 12:30 RUGBY COLORNO - RUGBY PAESE arb. Marrama (Padova) AVEZZANO RUGBY - C.U.S. PADOVA RUGBY arb. Salvi (L'Aquila) *AMATORI RUGBY BADIA - CLUB AMATORI SPORT CATANIA *la partita è stata rinviata al 24/02/2013 RANGERS RUGBY VICENZA - AMATORI RUGBY CAPOTERRA arb. Rizzo (Ferrara) RUGBY CLUB VALPOLICELLA - AMATORI PARMA RUGBY arb. Meconi (Frascati, Roma)
Redazione