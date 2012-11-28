DESIGNAZIONI ARBITRALI SETTIMA GIORNATA
28/11/2012
Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del Campionato Nazionale di Serie B, in programma domenica prossima, 11 novembre. SERIE B – GIRONE 1 – VII TURNO – 2.12.2012 - ORE 14:30 RUGBY GRANDE MILANO - RUGBY SONDRIO SOC. COOP. DIL arb. Savio (Almese, Torino) ASTI RUGBY 1981 - C.U.S GENOVA RUGBY arb. Ciaramella (Cerro Maggiore, Milano) RUGBY PARABIAGO ASD - BIELLA RUGBY CLUB arb. Rossi (Piacenza) RUGBY ROVATO ASD - ASS. POL. DIL. RUGBY ALESSANDRIA arb. Bucci (Noceto, Parma) VII° RUGBY TORINO ASD - SD RUGBY MILANO arb. Grandi (Solarolo, Ravenna) ASD RUGBY LECCO - RUGBY UNION 96 arb. Poluzzi (Reggio Emilia) SERIE B – GIRONE 2 – VII TURNO – 2.12.2012 - ORE 14:30 *FIRENZE RUGBY CLUB - ASD UNION RUGBY TIRRENO arb. Gargiulo (Torre Del Greco, Napoli) *la partita si disputerà al Campo "Cavallaccio" di Firenze (zona San Bartolo A Cintoia) * ASD PESARO RUGBY - LIVORNO RUGBY arb. Acciari (Perugia) *la partita si disputerà alle ore 15:00 PIACENZA RUGBY - ASD RUGBY VITERBO arb. Carrera (Roma) UNIONE RUGBY PRATO SESTO - C.U.S. PERUGIA RUGBY arb. Palladino (Moncalieri, Torino) RUGBY NOCETO FC SOC. COOP. S.D. - VASARI RUGBY AREZZO arb. Meneghini (Mestre, Venezia) RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA - RENO RUGBY BOLOGNA arb. Tomò (Albano Laziale, Roma) SERIE B – GIRONE 3 – VII TURNO – 2.12.2012 - ORE 14:30 FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 - DOPLA RUGBY CASALE arb. Armanini (Noceto, Parma) *ASD JESOLO RUGBY - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE arb. Galante (Venegono Superiore, Varese) *la partita verrà disputata a Jesolo per inversione campi RUGBY BASSA BRESCIANA LENO - RUGGERS TARVISIUM arb. Rinaldi (Modena) RUGBY MIRANO 1957 - VALSUGANA RUGBY PADOVA arb. Pecorario (Prato) ASD VILLORBA RUGBY - TXT CUS FERRARA RUGBY arb. Zimei (Roma) RUGBY CONEGLIANO - B.B.M. RUGBY BASSANO arb. Paroni (Calcinato, Brescia) SERIE B – GIRONE 4 – VII TURNO – 2.12.2012 - ORE 14:30 RUGBY F.C. SEGNI - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE arb. Lasagni (Arezzo) RUGBY CITTA' DI FRASCATI - ARIETI RUGBY RIETI arb. Pivato (Impruneta, Firenze) PRIMAVERA RUGBY - MIWA ENERGIA BENEVENTO arb. Ruta (Perugia) *C.U.S. ROMA RUGBY - GRAN SASSO RUGBY arb. Di Blasio (Torre del Greco, Napoli) *la partita si disputerà al Campo dell' "Unione Rugby Capitolina" di Roma * HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - A.P. PARTENOPE RUGBY arb. Schilirò (San Gregorio, Catania) *la partita si disputerà alle ore 11:00 POL. AMATORI RUGBY MESSINA - COLLEFERRO RUGBY 1965 arb. Liccardi (Roma)
