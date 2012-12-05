DESIGNAZIONI ARBITRALI TERZA GIORNATA
di Redazione
05/12/2012
TROFEO ECCELLENZA: DESIGNAZIONI ARBITRALI TERZA GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Trofeo d'Eccellenza in programma sabato 8 e domenica 9 dicembre. Queste le designazioni arbitrali in dettaglio: Trofeo d'Eccellenza – Girone A - III giornata 8/12/2012 - ore 15.00 Petrarca Padova v Crociati Rugby arb. Boaretto (Rovigo) g.d.l. Valbusa (Treviso), Bellinato (Treviso) 9/12/2012 - ore 15.00 Rugby Viadana v M-Three San Donà arb. Liperini (Livorno) g.d.l. Zucchi (Livorno), Laurenti (Bologna) Trofeo d'Eccellenza – Girone B - III giornata 8/12/2012 - ore 14.00 Rugby Reggio v Fiamme Oro Roma arb. Spadoni (Padova) g.d.l. Cusano (Vercelli), Franzoi (Venezia) 8/12/2012 - ore 15.00 *L'Aquila Rugby v Mantovani Lazio arb. Rizzo (Ferrara) g.d.l. Armanini (Parma), Mazzetti (Parma) *la partita di disputerà a l'Aquila per inversione di campo
Redazione