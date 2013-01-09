DESIGNAZIONI ARBITRALI UNDICESIMA GIORNATA
di Redazione
09/01/2013
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI UNDICESIMA GIORNATA ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata del Campionato Nazionale di Serie A, in programma domenica prossima, 13 gennaio. SERIE A – GIRONE 1 – XI TURNO – 13.01.2013 – ORE 14:30 MODENA RUGBY CLUB - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA arb. Tomò (Albano Laziale, RM) ASD RUGBY LYONS - C.U.S. VERONA RUGBY ASD arb. Roscini (Legnano, MI) RUBANO RUGBY SRL SSD - UNIONE RUGBY CAPITOLINA arb. Rizzo (Ferrara) SSD PRO RECCO RUGBY - ASD RUGBY UDINE 1928 arb. Pennè (Casalpusterlengo, LO) U.S. FIRENZE RUGBY 1931 - ROMAGNA R.F.C. SSD arb. Boaretto (Frassinelle, RO) SERIE A – GIRONE 2 – XI TURNO – 13.01.2013 – ORE 14:30 *RUGBY COLORNO - NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO arb. Spadoni (Padova) * la partita è anticipata alle ore 13:00 C.U.S. PADOVA RUGBY - ASD RUGBY PAESE arb. Bertelli (Azzano Mella, BS) AVEZZANO RUGBY ASD - CESIN CUS TORINO RUGBY ASD arb Sironi (Colleferro, RM) RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD - CLUB AMATORI SPORT CATANIA arb. Traversi (Costa di Rovigo, RO) RANGERS RUGBY VICENZA ASD - ASD AMATORI RUGBY BADIA arb. Blessano (Montebelluna, TV) ASD AMATORI CAPOTERRA - ASD AMATORI PARMA RUGBY arb. Mancini (Frascati, RM)
