DESIGNAZIONI ARBITRALI UNDICESIMA GIORNATA
di Redazione
09/01/2013
SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI UNDICESIMA GIORNATA Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B, in programma domenica prossima, 13 gennaio. SERIE B – GIRONE 1 – XI TURNO – 13.01.2013 - ORE 14:30 RUGBY GRANDE MILANO - RUGBY ROVATO arb. Rossi (Piacenza) ASTI RUGBY 1981 - BIELLA RUGBY CLUB arb. Poluzzi (Reggio Emilia) RUGBY UNION 96 - RUGBY SONDRIO arb. Bucci (Noceto, PR) C.U.S GENOVA RUGBY - ASD RUGBY MILANO arb. Palladino (Moncalieri, TO) VII° RUGBY TORINO - RUGBY PARABIAGO arb. Meneghini (Mestre, VE) RUGBY LECCO - RUGBY ALESSANDRIA arb. Paroni (Calcinato, BS) SERIE B – GIRONE 2 – XI TURNO – 13.01.2013 - ORE 14:30 * FIRENZE RUGBY CLUB - UNIONE RUGBY PRATO SESTO arb. Damasco (Arezzo) *la partita si disputerà presso il campo "Cavallaccio", San Bartolo a Cintoia (Firenze) PESARO RUGBY - RUGBY VITERBO arb. Schipani (Montesarchio, BN) RENO RUGBY BOLOGNA - UNION RUGBY TIRRENO arb. Righetti (San Pietro Incariano, VR) LIVORNO RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO arb. Ruta (Perugia) * PIACENZA RUGBY - - RUGBY NOCETO arb. Russo (Milano) *la partita si disputerà a Piacenza per inversione campo, Sabato 12 Gennaio alle ore 15:00 RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA - C.U.S. PERUGIA RUGBY arb. Di Febo (L'Aquila) SERIE B – GIRONE 3 – XI TURNO – 13.01.2013 - ORE 14:30 FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 - RUGBY MIRANO 1957 arb. Guastini (Prato) LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE - RUGGERS TARVISIUM arb. Falzone (Montemerlo, PD) RUGBY BASSANO - RUGBY CASALE arb. Galante (Venegono Superiore, VA) JESOLO RUGBY - CUS FERRARA RUGBY arb. Campobasso (Marina di Montemarciano, AN) VILLORBA RUGBY - RUGBY BASSA BRESCIANA LENO arb. Rinaldi (Modena) RUGBY CONEGLIANO - VALSUGANA RUGBY PADOVA arb. Bono (Coccaglio, BS) SERIE B – GIRONE 4 – XI TURNO – 13.01.2013 - ORE 14:30 * GRAN SASSO RUGBY - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE arb. Paterniani (Pesaro) *la partita di disputerà al campo "Comunale di Paganica", Via Onna (Paganica) PRIMAVERA RUGBY - ARIETI RUGBY RIETI arb. Salierno (Napoli) RUGBY F.C. SEGNI - AMATORI RUGBY MESSINA arb. Di Blasio (Torre del Greco, NA) SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - RUGBY CITTA' DI FRASCATI arb. Giannattasio (Baronissi, SA) MIWA ENERGIA BENEVENTO - PARTENOPE RUGBY arb. Costantino (Messina) C.U.S. ROMA RUGBY - COLLEFERRO RUGBY 1965 arb. Gargiulo (Torre del Greco, NA)
DESIGNAZIONI ARBITRALI UNDICESIMA GIORNATA
SERIE A FEMMINILE, DESIGNAZIONE ARBITRALE RECUPERO SESTA GIORNATA
