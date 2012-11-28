DESIGNAZIONI ARBITRALI V GIORNATA
di Redazione
28/11/2012
Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la quinta giornata del Campionato Italiano di Serie A femminile, in programma Domenica 2 Dicembre. SERIE A FEMMINILE – GIRONE A – V TURNO – 2.12.2012 – ore 14.30 DOPLA RUGBY CASALE - VALSUGANA RUGBY PADOVA arb. Zambon (Conegliano, Treviso) RUGBY MONZA - BENETTON TREVISO arb. Ballardini (Frugarolo, Alessandria) RUGBY RIVIERA DEL BRENTA - RUGBY COLORNO arb. Righetti (San Pietro In Cariano, Verona) SERIE A FEMMINILE – GIRONE B – V TURNO – 2.12.2012 – ore 14.30 *RED & BLU RUGBY - RUGBY C.U.S. BOLOGNA arb. Chiarioni (Città Di Castello, Perugia) *si gioca presso il Campo “Moretti Della Marta”, Civitavecchia *ASD MUSTANG RUGBY PESARO - L’AQUILA RUGBY 1936 arb. Guastini (Prato) *si gioca alle 12:30 NATURHOUSE CUS FERRARA RUGBY - UMBRIA RUGBY RAGAZZE arb. Salvini (Firenze) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
DESIGNAZIONI ARBITRALI SETTIMA GIORNATA
Redazione