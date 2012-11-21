DESIGNAZIONI ARBITRALI VII GIORNATA
21/11/2012
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del Campionato Italiano d'Eccellenza in programma Domenica 25 Novembre. Diretta domenicale, alle ore 15:00 su Rai Sport 2, con il Rugby Viadana che riceve in casa il Vea-FemiCZ Rovigo. Queste le designazioni arbitrali in dettaglio: Eccellenza - VII giornata - 25.11.12 ore 14.30 Rugby Reggio v L'Aquila Rugby arb. Marrama (Padova) g.d.l. Rizzo (Ferrara), Smiraldi (Piossasco, Torino) quarto uomo: Platania (Novi Ligure, Alessandria) ore 15.00 Marchiol Mogliano v Crociati Rugby arb. Bertelli (Azzano Mella, Brescia) g.d.l. Bono (Coccaglio, Brescia), Armanini (Noceto, Parma) quarto uomo: Mezzetti (Noceto, Parma) Rugby Viadana v Vea-FemiCZ Rovigo – Diretta Rai Sport 2 ore 15:00 arb. Falzone (Montemerlo, Padova) g.d.l. Spadoni (Padova), Franzoi (S.Maria Di Sala, Venezia) quarto uomo: Sibillin (Casella D'Asolo, Treviso) Estra I Cavalieri Prato v Mantovani Lazio arb. Roscini (Legnano, Milano) g.d.l. Navarra (Trieste), Lento (Tricesimo, Udine) quarto uomo: Pulpo (Torbole Casaglia, Brescia) Petrarca Padova v Cammi Calvisano arb. Pennè (Casalpusterlengo, Lodi) g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Filizzola (Trezzano Sul Naviglio, Milano) Fiamme Oro Roma v M-Three San Donà arb. Passacantando (Pescara) g.d.l. De Martino (Pomigliano D'Arco, Napoli), Ranalli (Sulmona, L'Aquila) quarto uomo: Fioretti (Melito Di Napoli, Napoli) Classifica: Rugby Viadana punti 29; Petrarca Padova punti 27; Estra I Cavalieri Prato punti 25; Cammi Calvisano punti 23; Vea Femi Cz Rovigo Delta punti 18; Marchiol Mogliano punti 14; Mantovani Lazio punti 11; Fiamme Oro Roma e M-Three San Donà punti 10; Rugby Reggio punti 4; L'Aquila Rugby punti 2; Crociati Rfc punti 1.
