28/11/2012
ECCELLENZA: DESIGNAZIONI ARBITRALI VIII GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza in programma Sabato 1 e Domenica 2 Dicembre. Diretta domenicale, alle ore 15:00 su Rai Sport 1, con i Crociati Rugby che riceve in casa il Petrarca Padova. Queste le designazioni arbitrali in dettaglio: Eccellenza - VIII giornata - 1.12.12 ore 14.00 Mantovani Lazio v Rugby Reggio arb. Blessano (Montebelluna, Treviso) g.d.l. De Martino (Pomigliano D’Arco, Napoli), Brescacin (Silea, Treviso) quarto uomo: Fioretti (Melito Di Napoli, Napoli) ore 15.00 Estra I Cavalieri Prato v Rugby Viadana arb. Damasco (Arezzo) g.d.l. Belvedere (Roma), Rosamilia (Colleferro, Roma) quarto uomo: Masetti (Arezzo) Vea-FemiCZ Rovigo v Fiamme Oro Roma arb. Vivarini (Pieve Di Sacco, Padova) g.d.l. Rizzo (Ferrara), Cusano (Costabissara, Vicenza) quarto uomo: Crivellini (S.Maria La Longa, Udine) Cammi Calvisano v L’Aquila Rugby arb. Spadoni (Padova) g.d.l. Rossi (Piacenza), Franzoi (S.Maria Di Sala, Venezia) quarto uomo: Gobbi (S.Giorgio Piacentino, Piacenza) Eccellenza - VIII giornata - 2.12.12 ore 15.00 Crociati Rugby v Petrarca Padova – Diretta Rai Sport 1 arb. Liperini (Livorno) g.d.l. Castagnoli (Livorno), Zucchi (Livorno) quarto uomo: Platania (Novi Ligure, Alessandria) M-Three San Donà v Marchiol Mogliano arb. Traversi (Costa Di Rovigo, Rovigo) g.d.l. Navarra (Trieste), Lento (Tricesimo, Udine) quarto uomo: Bellinato (Villorba, Treviso) Classifica: Rugby Viadana punti 33; Estra I Cavalieri Prato punti 29; Petrarca Padova punti 27; Cammi Calvisano punti 27; Marchiol Mogliano punti 19; Vea Femi Cz Rovigo Delta punti 19; M-Three San Donà punti 14; Mantovani Lazio punti 12; Fiamme Oro Roma 11; Rugby Reggio punti 8; L’Aquila Rugby punti 2; Crociati Rfc punti 1. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
