DESIGNAZIONI ARBITRALI VIII TURNO
di Redazione
04/01/2012
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 04.01.2012 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 4 gennaio 2012 ECCELLENZA: DESIGNAZIONI ARBITRALI VIII TURNO Roma â Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per lâottava giornata del Campionato Italiano dâEccellenza, in calendario tra sabato 7 e domenica 8 gennaio. Dopo la sosta natalizia sono tre gli appuntamenti alle ore 15 di sabato, con la Femi-CZ che, terza in classifica, cerca punti in casa de LâAquila Rugby per consolidarsi in zona play-off dopo la sconfitta nel match dâalta classifica contro il Prato del 23 dicembre scorso. Arbitra Bertelli di Brescia. Situazione analoga per i Campioni dâItalia del Petrarca Padova, quarti in classifica con un solo punto sul Marchiol Mogliano: i tuttineri ricevono i Banca Monte Parma Corciati, fanalino di coda, chiamati a mettere fieno in cascina per provare ad uscire dalla zona-retrocessione. Dirige il livornese Liperini. Sempre alle 15.00 di sabato gara fondamentale per la lotta-salvezza: la matricola San Gregorio Catania ospita la Mantovani Lazio e, con una vittoria, puÃ² forse mettere al sicuro la stagione. I romani, penultimi a piÃ¹ sei, puntano invece mantenere o aumentare il proprio vantaggio sullâultima posizione. Designato Traversi (Rovigo). Estremamente interessanti i due posticipi domenicali, con il Marchiol Mogliano che in casa del Rugby Reggio, alle ore 14.30, prova il colpo che puÃ² valere lâingresso in zona play-off. Direzione affidata a Passacantando de LâAquila. Alle 14.30 al âChersoniâ di Iolo si gioca infine il big-match dellâottavo turno, con la sfida al vertice tra gli Estra I Cavalieri Prato primi in classifica ed il neopromosso Cammi Calvisano che insegue ad una sola lunghezza. Arbitra Damasco (Napoli), differita a partire dalle 15.30 su Rai Sport 2 Eccellenza â VIII giornata â 07.01.12 ore 14.30 San Gregorio Catania v Mantovani Lazio, arb. Traversi (Rovigo) Gdl Boaretto (Rovigo) e Rebuschi (Rovigo) Quarto uomo: SchilirÃ² (Catania) ore 15.00 LâAquila Rugby v Femi-CZ Rovigo, arb. Bertelli (Brescia) Gdl Bonacci (Roma) e Commone (Napoli) Quarto uomo: Pappalardo (Roma) Petrarca Padova v BancaMonteParma Crociati, arb. Liperini (Livorno) si gioca al Memo Geremia, PD gdl Blessano (Treviso) e Valbusa (Treviso) Quarto uomo: Favero (Treviso) 08.01.12 - ore 14.30 differita Rai Sport 2 ore 15.30 Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano, arb. Damasco (Napoli) Gdl Sironi (Colleferro, RM) e Masetti (Arezzo) Quarto uomo: Zucchi (Livorno) Rugby Reggio v Marchiol Mogliano, arb. Passacantando (LâAquila) Gdl Serchiani (Padova)e Armanini (Rovigo) Quarto uomo: Mezzetti (Noceto, PR) Classifica: Estra I Cavalieri Prato* punti 25; Cammi Calvisano 24 punti; FemiCZ-Vea Rovigo 22; Petrarca Padova 20; Marchiol Mogliano 19; LâAquila e Rugby Reggio 14; San Gregorio Catania 10; Mantovani Lazio 9; Banca Monte Parma Crociati* 3; *Estra I Cavalieri Prato e Banca Monte Parma Crociati quattro punti di penalizzazione Classifica marcatori: Wakarua (Estra I Cavalieri Prato) punti 89; Griffen (Cammi Calvisano) 75; Hickey (Petrarca Padova) 72; De Kock (Mantovani Lazio) 51; Bustos (Femi-CZ Vea Rovigo) 48; Gerber (LâAquila Rugby) 45; Zucconi (Banca Monte Parma Crociati) 43; Duca (Femi-CZ Vea Rovigo) 36; Griffiths (Rugby Reggio) 35; Fadalti (Marchiol Mogliano 33) Classifica meta-men: Bortolussi S. (Petrarca Padova) 6 mete; Mannucci (Mantovani Lazio) e Ngawini (Estra I Cavalieri Prato) 5; Canavosio (Cammi Calvisano), Chiesa (Estra I Cavalieri Prato), Costa Repetto (Petrarca Padova), Di Massimo (LâAquila), Nitoglia M. (Mantovani Lazio), Siddons (Mantovani Lazio) e Von Grumbkov (Estra I Cavalieri Prato) 3 Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
