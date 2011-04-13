DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX TURNO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 13.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 13 aprile 2011 SERIE A: DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX TURNO Roma â Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 17 aprile alle ore 15.30. Serie A â Girone 1 â XX giornata â 17.04.11 â ore 15.30 Rugby Brescia â San Gregorio Catania Rugby, arb. Falzone (Padova) - ore16.00 *Amatori Rugby Milano 2008 â Pro Recco Rugby, arb. Bertelli (Ferrara) *Inversione di campo: Campo Arena Civica âGianni Breraâ, Via Byron 2, Milano ST Udine Rugby FC â Cammi Calvisano, arb. Sironi (Colleferro) Franklin&Marshall CUS Verona â Livorno Rugby, arb. Serchiani (Padova) Consiel Firenze Rugby â Rugby Badia, arb. DeSantis (Roma) anticipata al 16.04.11 alle ore 17.00 Fiamme Oro Rugby Roma â Orved Rugby San DonÃ , arb. PennÃ¨ (Milano) Serie A â Girone 2 â XX giornata â 17.04.11 â ore 15.30 Club Amatori Sport Catania â Piacenza Rugby Propaganda, arb. Carrera (Roma) Rugby Grande Milano â Asti Rugby 1981, arb. Cason(Rovigo) Cosmo Haus Rugby Reggio â Amatori Rugby Alghero, arb. Bonacci (Roma) Riviera Rugby 2010 â Gladiatori Sanniti ASD, arb.Meanti(Crema) Rubano Rugby â Rugby Club Valpolicella, arb.Castagnoli (Livorno) Banca Farnese Rugby Lyons â Donelli Modena, arb. Colantonio (Roma) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
