DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX TURNO
di Redazione
11/04/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 11.04.2012 Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR Roma, 11 aprile 2012 SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX TURNO Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B in programma domenica prossima, 15 aprile. SERIE B – GIRONE 1 – XIX TURNO - 15.04.2012 – ore 15.30 RUGBY ROVATO - RUGBY LUMEZZANE, arb. Grandi (Parma) RUGBY PARABIAGO - BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA, arb. Guerzoni (Ferrara) BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY ALESSANDRIA, arb. Galante (Varese) ASTI RUGBY 1981 - BEFeD VII RUGBY TORINO, arb. Stacchi (Brescia) *CESIN CUS TORINO - RUGBY LECCO, arb. Dabusti (Milano) *cambio campo: si gioca al comunale Rugby n.2, Settimo Torinese Riposa: RUGBY SONDRIO SERTORI SERIE B – GIRONE 2 – XIX TURNO - 15.04.2012 – ore 15.30 *AMAT. PARMA RUGBY - PIACENZA RUGBY 1947, arb. Roscini (Milano) *si gioca venerdì 13 aprile alle ore 20.00 sul campo di Moletolo (PR) AUTOSICA IMOLA RUGBY - UNION RUGBY TIRRENO, arb. Strullato (Padova) RUGBY COLORNO - PIERANTONI RUGBY PESARO, arb. Giannattasio (Salerno) VASARI RUGBY AREZZO - LIOMATIC CUS PERUGIA, arb. Salierno (Napoli) CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - RUGBY NOCETO, arb. Gargiulo (Napoli) U. R. PRATO SESTO - UNIONE R. BOLOGNESE, arb. Colantonio (Roma) SERIE B – GIRONE 3 – XIX TURNO - 15.04.2012 – ore 15.30 TXT CUS FERRARA - DAK RUGBY MANTOVA, arb. Bono (Brescia) VILLORBA RUGBY - JESOLO RUGBY, arb. Boareto (Rovigo) DOPLA RUGBY CASALE - VALSUGANA R. PADOVA, arb. Pecorario (L’Aquila) CUS PADOVA - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976, arb. Sandri (Trieste) RANGERS RUGBY VICENZA - RUGBY RUGGERS TARVISIUM, arb. Spadoni (Padova) RUGBY MIRANO 1957 - RUGBY BELLUNO, arb. Russo (Milano) SERIE B – GIRONE 4 – XIX TURNO - 15.04.2012 – ore 15.30 COLLEFERRO R.1965 - POINT BET RUGBY FC SEGNI, arb. Mancini (Frascati, RM) ARIETI R. RIETI - CUS ROMA, arb. Paterniani (Pesaro) ASD GRAN SASSO - AMAT. R. MESSINA, arb. Cerino (Napoli) – ore 12.30 PALERMO R. CLUB 2005 - PARTENOPE RUGBY, arb. Meconi (Roma) – ore 14.30 SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - FRASCATI MINI R. 2001, arb. Schilirò (Catania) Riposa: RUGBY PRIMAVERA RUGBY Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
LE SEMIFINALI DI ANDATA A ROSSI E SGARDIOLO
Articolo Successivo
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVII GIORNATA
Redazione