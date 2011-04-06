DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX TURNO
06/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 6.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 6 aprile 2011 SERIE A: DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX TURNO Roma â Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 10 aprile alle ore 15.30: Serie A â Girone 1 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 San Gregorio Rugby â Fiamme Oro Rugby Roma, arb.Passacantando (LâAquila) -ore14.30 Amatori Rugby Milano â Consiel Firenze Rugby, arb.Mancini (Frascati) Rugby Badia â ST Udine Rugby, arb. B. Fitz Maurice (Inghilterra) M-Three Overed Rugby San DonÃ â Rugby Banco di Brescia, arb.Damasco (Napoli) *Cammi Calvisano â Franklin&Marshall CUS Verona Rugby, arb.Boaretto (Rovigo) *anticipata al 09.04.11 alle ore 19.00 Livorno Rugby â Pro Recco Rugby, arb.Salvi (LâAquila) Serie A â Girone 2 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 Piacenza Rugby Propagandaâ Banca Farnese Rugby Lyons, arb.Liperini (Livorno) Asti Rugby 1981 â Rubano Rugby, arb. PennÃ¨ (Milano) Rugby Club Valpolicellaâ Cosmo Haus Rugby Reggio, arb.Dave Edmundus (Inghilterra) Donelli Vini Modena â Club Amatori Sport Catania, arb.Navarra (Udine) Novaco Amatori Alghero â Riviera Rugby 2010, arb.Roscini (Milano) Gladiatori Sannitiâ Rugby Grande Milano, arb.Masini (Roma) - ore 15.00 SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX TURNO Roma â Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata del Campionato Italiano di Serie B, in programma domenica 10 aprile alle ore 15.30: Serie B â Girone 1 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 Ospitaletto Rugby âRugby Lumezzane, arb.Ciaramella (Milano) Rugby Milano âRugby Varese, arb.Poluzzi (ReggioEmilia) POL DIL Rugby Alessandria â CUS Genova Rugby, arb.Paroni (Brescia) Amatori Rugby Capoterra â Cesin CUS Torino Rugby, arb.Carrera(Roma) Unicalce Rugby Lecco âBiella Rugby Club, arb.Rizzo (Ferrara) Rugby Sondrio â Rugby Rovato, arb.Ciccarelli (Torino) Serie B â Girone 2 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 Rugby Viterbo â Liomatic CUS Perugia Rugby, arb.Proietti (Roma) Pesaro Rugby â Lions Amaranto, arb.TomÃ² (Roma) Imola Rugby - Vasari Rugby Arezzo, arb.Grillo (Rieti) Unione Rugby Prato Sesto âCUS Roma Rugby,arb.Grandi (Ravenna) Almaviva Capitolina â GF Nuove Tecnologie Colorno, arb.Marchese(Catania) Union Rugby Tirreno â Romagna RFC, arb.Zimei (LâAquila) Serie B â Girone 3 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 Dak Rugby Mantova â Unione Rugby Bolognese, arb.Vassallo (Genova) Rugby Belluno â Rugby Mirano 1957, arb. Stacchi (Brescia) Montebelluna Rugby 1977â CUS Padova Rugby, arb.Bono (Brescia) Fulvia Tour Rugby Villadose 1976 â Rugby Casale, arb.Falzone (Padova) Rugby Paese â Ruggers Tarvisium, arb.Lavezzo (Ravenna) BBM Rugby Bassano â Villorba Rugby, arb.Russo (Milano) Serie B â Girone 4 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 Primavera Rugbyâ Neroniana Rugby Anzio, arb.Di Blasio (Napoli) Palermo Rugby Club 2005 â US Rugby Benevento, arb. Funari (Roma) - ore 14.30 Point Bet Rugby FC Segni â Rugby Frascati, arb.Ranalli (Sulmona) Colleferro Rugby â Rugby Rieti, arb.Ruta (Perugia) Auto Sonia Avezzano Rugby â Gran Sasso Rugby, arb.Massa (Roma) AP Partenope Rugby â Salento 12 Rugby Trepuzzi, arb.Di Febo (LâAquila) - ore 16.00 Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
