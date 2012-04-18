DESIGNAZIONI ARBITRALI XX TURNO
18/04/2012
Roma, 18 aprile 2012 SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI XX TURNO Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B in programma domenica prossima, 22 aprile. SERIE B – GIRONE 1 – XX TURNO - 22.04.2012 – ore 15.30 BEFeD VII RUGBY TORINO - RUGBY ROVATO, arb. Richetti (Verona) RUGBY ALESSANDRIA - CESIN CUS TORINO, arb. Stacchi (Brescia) RUGBY LECCO - RUGBY SONDRIO SERTORI, arb. Marchese (Catania) *BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA - BIELLA RUGBY CLUB, arb. Bertelli (Brescia) *campio campo: si gioca allo stadio G. Carlini di Genova RUGBY LUMEZZANE - ASTI RUGBY 1981, arb. Massa (Roma) Riposa: RUGBY PARABIAGO SERIE B – GIRONE 2 – XX TURNO - 22.04.2012 – ore 15.30 LIOMATIC CUS PERUGIA - AMAT. PARMA RUGBY, arb. Castagnoli (Livorno) UNIONE R. BOLOGNESE - AUTOSICA IMOLA RUGBY, arb. Rossi (Piacenza) PIERANTONI RUGBY PESARO - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE, arb. Rinaldi (Modena) RUGBY NOCETO - U. R. PRATO SESTO, arb. Stevanato (Verona) UNION RUGBY TIRRENO - RUGBY COLORNO, arb. Belvedere (Roma) *PIACENZA RUGBY 1947 - VASARI RUGBY AREZZO, arb. Zimei (Roma) *cambio campo: si gioca sul campo Beltrametti n.2 SERIE B – GIRONE 3 – XX TURNO - 22.04.2012 – ore 15.30 FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976 - TXT CUS FERRARA, arb. Paroni (Brescia) RUGBY BELLUNO - VILLORBA RUGBY, arb. Navarra (Trieste) VALSUGANA R. PADOVA - RANGERS RUGBY VICENZA, arb. Meconi (Roma) RUGBY RUGGERS TARVISIUM - RUGBY MIRANO 1957, arb. Russo (Roma) – ore 12.00 *ASD JESOLO – RUGBY CASALE, arb. Bono (Brescia) *cambio campo: si gioca al campo Marzotto, Jesolo (VE) DAK RUGBY MANTOVA - CUS PADOVA, arb. Palladino (Torino) SERIE B – GIRONE 4 – XX TURNO - 22.04.2012 – ore 15.30 PARTENOPE RUGBY COLLEFERRO R.1965, arb. Passacantando (L'Aquila) AMAT. R. MESSINA SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA, arb. Bonacci (Roma) FRASCATI MINI R. 2001 RUGBY PRIMAVERA RUGBY, arb. Sironi (Colleferro, RM) CUS ROMA ASD GRAN SASSO, arb. Pecorario (L'Aquila) POINT BET RUGBY FC SEGNI PALERMO R. CLUB 2005, arb. De Martino (Napoli) Riposa: ARIETI R. RIETI
