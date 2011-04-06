DESIGNAZIONI ARBITRALI XXI TURNO
06/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 6.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 6 aprile 2011 UNDER 20: DESIGNAZIONI ARBITRALI XXI TURNO UNDER 20 â GRUPPO 2: DOMENICA IL BARRAGE PROMOZIONE FRA TARVISIUM E ROVIGO Roma â Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventunesima giornata del Campionato Italiano Under 20, in programma domenica 10 aprile alle ore 12.30, e l'arbitro designato per dirigere il barrage di andata del Gruppo 2. Il campo San Paolo di Treviso, infatti, ospiterÃ domenica prossima alle 12.30 il barrage di andata del Gruppo 2 fra la prima classificata del Girone 1, Ruggers Tarvisium, e la prima classificata del girone 2, Femi CZ Rovigo. Le due formazioni si affronteranno nella gara di ritorno il 17 aprile. La squadra che risulterÃ prima classificata al termine della fase di barrage, sarÃ promossa al Gruppo 1 del Campionato U20 per la stagione sportiva 2011 â 2012 ed accederÃ al barrage per lâaccesso alla fase play off scudetto 2010-2011 affrontando in gara unica lâ8 maggio, la terza classificata del Gruppo 1. Per determinare, invece, la seconda squadra promossa al Gruppo 1 dellâUnder 20, che avrÃ la possibilitÃ di disputare la fase play off scudetto, si affronteranno a Roma, in gara unica, il 17 aprile Rugby Milano e Gladiatori Sanniti, rispettivamente prime classificate dei girone 3 e 4 del Gruppo 2. Di seguito le designazioni arbitrali. Under 20 â Gruppo 1 â XXI giornata â 10.04.11 â ore 12.30 *Granducato Parma Rugby â Cammi Calvisano, arb.Sgardiolo (Rovigo) *anticipata al 09.04.11 ore 18.30, campo Gino Maini 2- Via Ferrari 24/26 Colorno (PR) Futura Park Rugby Roma â Ferla LâAquila Rugby 1936, arb.Cerino (Napoli) Rugby Viadana â Crociati Rugby FC, arb. Tosellii (Bologna) M-Three Orved Rugby San DonÃ â Benetton Treviso, arb.Spadoni (Padova) Petrarca Padova â Pol. SS Lazio, arb.Dordolo (Udine) - ore 11.30 Under 20 â Gruppo 2 â Barrage andata â 10.04.11 â ore 12.30 Ruggers Tarvisium - Femi CZ Rovigo, arb. Rinaldi (Modena) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
