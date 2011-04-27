DESIGNAZIONI ARBITRALI XXI TURNO
di Redazione
27/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 27 aprile 2011 SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI XXI TURNO Roma â Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventunesima giornata del Campionato Italiano di Serie B, in programma domenica 1 maggio alle ore 15.30: Serie B â Girone 1 â XXI giornata â 1.05.11 â ore 15.30 Rugby Lumezzane - Rugby Varese, arb. Cusano (Vicenza) Rugby Milano - Rugby Alessandria, arb. SchilirÃ² (Catania) Amatori Rugby Capoterra - CUS Genova Rugby, arb. Marchese (Catania) â ore 15.00 Unicalce Rugby Lecco â Cesin CUS Torino, arb. Stevanato (Venezia) Biella Rugby - Rugby Rovato, arb. Smiraldi (Torino) Rugby Sondrio - Ospitaletto Rugby, arb. Armanini (Parma) â ore 14.30 Serie B â Girone 2 â XXI giornata â 1.05.11 â ore 15.30 Rugby Viterbo - Lions Amaranto, arb. Salvi (Sulmona) Pesaro Rugby - Imola Rugby., arb. Ranalli (Sulmona) Unione Rugby Prato Sesto - Vasari Rugby Arezzo, arb. Massa (Roma) Almaviva Capitolina - Cus Roma Rugb, arb. Salierno (Napoli) GF Nuove Tecnologie Colorno - Romagna RFC, arb. Ciaramella (Milano) Rugby Tirreno - Cus Perugia Rugby, arb. Carrera (Roma) Serie B â Girone 3 â XXI giornata â 1.05.11 â ore 15.30 Dak Rugby Mantova - Rugby Mirano 1957, arb. Ciccarelli (Torino) Rugby Belluno - Montebelluna Rugby, arb. Boaretto (Rovigo) *Fulvia Tour Villadose - Cus Padova Rugby, arb. Bonacci (Roma) â ore 18.30 *anticipata al 30.04.2011 - ore 18.30 Rugby Paese - Rugby Casale, arb. Sandri (Trieste) Ruggers Tarvisum - Villorba Rugby, arb. Grandi (Ravenna) BBM Rugby Bassano - Unione Rugby Bolognese, arb. Meanti (Crema) Serie B â Girone 4 â XXI giornata â 1.05.11 â ore 15.30 Primavera Rugby - Rugby Benevento, arb. Castagnoli (Livorno) Palermo Rugby Club 2005 - Point Bet Rugby FC Segni, arb. Spadoni (Padova) **Colleferro Rugby - Rugby Frascati, arb. Grillo (Rieti) **anticipata al 30.04.2011 - ore 15.30 Autosonia Avezzano - Rugby Rieti, arb. Gargiulo (Napoli) Gran Sasso Rugby - Salento 12 Rugby Trepuzzi, arb. Funari (Roma) â ore 12.00 Partenope Rugby - Neroniana Rugby Anzio, arb. Lasagni (Arezzo) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Redazione