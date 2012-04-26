DESIGNAZIONI ARBITRALI XXI TURNO
di Redazione
26/04/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 26.04.2012 Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR Roma, 26 aprile 2012 SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI XXI TURNO Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventunesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B in programma domenica prossima, 29 aprile. SERIE B – GIRONE 1 – XXI TURNO - 29.04.2012 – ore 15.30 RUGBY ROVATO BANCO SAN GIORGIO - CUS GENOVA, arb. Guastini (Prato) RUGBY PARABIAGO - BIELLA RUGBY CLUB, arb.Toselli (Bologna) ASTI RUGBY 1981 - RUGBY ALESSANDRIA, arb. Boaretto (Ravenna) CESIN CUS TORINO - BEFeD VII RUGBY TORINO, arb. Ciaramella (MiIano) RUGBY SONDRIO SERTORI - RUGBY LUMEZZANE, arb. Muscio (Prato) Riposa: RUGBY LECCO SERIE B – GIRONE 2 – XXI TURNO - 29.04.2012 – ore 15.30 AMAT. PARMA RUGBY - UNION RUGBY TIRRENO, arb. Salierno (Napoli) AUTOSICA IMOLA RUGBY - RUGBY COLORNO, arb. Liccardi (Roma) VASARI RUGBY AREZZO - PIERANTONI RUGBY PESARO, arb. Schipani (Benevento) CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - LIOMATIC CUS PERUGIA, arb. Ranalli (Napoli) *RUGBY NOCETO - UNIONE R. BOLOGNESE, arb. Onori (Artena, RM) *anticipata a sabato 28.04 – ore 19.30 U. R. PRATO SESTO - PIACENZA RUGBY 1947, arb. Ruta (Piacenza) SERIE B – GIRONE 3 – XXI TURNO - 29.04.2012 – ore 15.30 TXT CUS FERRARA - ASD JESOLO, arb. Tarlini (Firenze) VILLORBA RUGBY - RUGBY CASALE, arb. Vivarini (Padova) CUS PADOVA - VALSUGANA R. PADOVA, arb. Bono (Brescia) RANGERS RUGBY VICENZA - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976, arb. Tomò (Roma) RUGBY RUGGERS TARVISIUM - RUGBY BELLUNO, arb. Sandri (Trieste) RUGBY MIRANO 1957 - DAK RUGBY MANTOVA, arb. Di Nardo (Ascoli Piceno) SERIE B – GIRONE 4 – XX TURNO - 22.04.2012 – ore 15.30 COLLEFERRO R.1965 –v CUS ROMA, arb. Di Blasio (Napoli) ARIETI R. RIETI - ASD GRAN SASSO, arb. Dellino (Bari) PALERMO R. CLUB 2005 - AMAT. R. MESSINA, arb. Schilirò (Catania) SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - PARTENOPE RUGBY, arb. Costantino (Messina) RUGBY PRIMAVERA RUGBY - POINT BET RUGBY FC SEGNI, arb. Marrama (Padova) Riposa: FRASCATI MINI R. 2001 Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
ECCELLENZA, CINQUE MESI DI SQUALIFICA A MONTAURIOL
Articolo Successivo
ARBITRERA' FEDERICA GUERZONI
Redazione