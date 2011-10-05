DESIGNAZIONI ARBITRALI
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 05.10.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 5 ottobre 2011 SERIE A: DESIGNAZIONI ARBITRALI II TURNO Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la seocnda giornata del Campionato Nazionale di Serie A. SERIE A â GIRONE 1 â II TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 LIVORNO RUGBY â RUGBY LYONS PC, arb. Masini (Roma) UDINE RUGBY F.C. ASD - M-THREE AMAT. R. SAN DONA, arb. Blessano (Treviso) MED ITALIA PRO RECCO - RUGBY BANCO BRESCIA, arb. Belvedere (Roma) FIRENZE RUGBY - RUGBY GRANDE MILANO, arb. Boaretto (Ravenna) FRANKLIN&MARSCHALL C.U.S. VERONA - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA, arb. Traversi (Rovigo) DONELLI MODENA RUGBY - FIAMME ORO ROMA, arb. Castagnoli (Livorno) SERIE A â GIRONE 2 â II TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 CLUB AMAT. SPORT CATANIA - UNIONE R. CAPITOLINA, arb. Bono (Brescia) NOVACO RUGBY ALGHERO - GLADIATORI SANNITI, arb. Sironi (Colleferro, RM)â ore 14.00 RUGBY CLUB VALPOLICELLA - AMAT. R. CAPOTERRA, arb. Rizzo â ore 12.00 RUGBY BADIA - GRUPPO PADANA PAESE, arb. Spadoni (Padova) AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY - RUBANO RUGBY, arb. Colantonio (Roma)â ore 14.30 ASD RUGBY MILANO - ROMAGNA R.F.C. , arb. Smiraldi (Torino) SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI II TURNO Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del Campionato Nazionale di Serie B. SERIE B â GIRONE 1 â II TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY SONDRIO SERTORI - RUGBY ROVATO, arb. Zimei (LâAquila) RUGBY PARABIAGO - RUGBY ALESSANDRIA, arb. Merendino (Parma) *RUGBY LECCO - BEFeD VIIÂ° RUGBY TORINO, arb. Pacciani (Prato) *inversione di campo: si gioca al Comunale di Rugby di Settimo Torinese **CESIN CUS TORINO - BIELLA RUGBY CLUB, arb. Sgardiolo (Rovigo) **anticipata a sabato 8 ottobre, ore 16.30 ASTI RUGBY 1981 â BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA, arb. Paroni (Brescia) RUGBY LUMEZZANE - AMAT.R. MILANO 2008, arb. Marrama (Padova) SERIE B â GIRONE 2 â II TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 U. R. PRATO SESTO - AMAT. PARMA RUGBY, arb. Meconi (Roma) AUTOSICA IMOLA RUGBY - PIERANTONI RUGBY PESARO, arb. Pretoriani (Milano) RUGBY NOCETO â LIOMATIC CUS PERUGIA , arb. Tarlini (Firenze) CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - RUGBY COLORNO, arb. Gargiulo (Napoli) VASARI RUGBY AREZZO - UNION RUGBY TIRRENO, arb. Onori (Roma) PIACENZA RUGBY 1947 - UNIONE R. BOLOGNESE, arb. Ruta (Perugia) SERIE B â GIRONE 3 â II TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY MIRANO 1957 â TXT CUS FERRARA RUGBY, arb. Di Febo (LâAquila) VILLORBA RUGBY - VALSUGANA R. PADOVA, arb. Savio (Torino) RUGGERS TARVISIUM â FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976, arb. Bertelli (Brescia) RANGERS RUGBY VICENZA â DOPLA RUGBY CASALE, arb. Stacchi (Brescia) CUS PADOVA - JESOLO RUGBY, arb. Rossi (Piacenza) DAK RUGBY MANTOVA - RUGBY BELLUNO, arb. Poluzzi (Reggio Emilia)â ore 15.00 SERIE B â GIRONE 4 â II TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 PRIMAVERA RUGBY - COLLEFERRO R.1965, arb. Cerino (Napoli) ARIETI R. RIETI - AMAT. R. MESSINA, arb. Mazza (Napoli) â ore 14.30 FRASCATI MINI R. 2001 - PARTENOPE RUGBY, arb. Paterniani (Pesaro) S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - GRAN SASSO RUGBY, arb. Puglisi (Catania) PALERMO R. CLUB 2005 - CUS ROMA , arb. Di Blasio (Napoli) RUGBY FC SEGNI - NERONIANA ANZIO, arb. Massa (Roma) DOMENICA AL VIA LA SERIE A FEMMINILE Roma - Scatta domenica lâedizione 2011-2012 del Campionato Nazionale di Serie A Femminile. La prima giornata della massima divisone in rosa riserva alle campionesse in carica della Benetton Treviso un turno di riposo mentre a Colleferro le laziali della Red&Blu Rugby ospitano le venete del Valsugana Padova e a Mira (Venezia) le vice campionesse in carica ricevono la formazione del Monza. Nel girone B CUS Perugia e Rugby Colorno vanno a far visita rispettivamente al Pesaro ed al Benevento. Ecco nel dettaglio le designazioni arbitrali relative al primo turno di gara. SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE â I TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 RED&BLU RUGBY â VALSUGANA R. PADOVA, arb. Guastini (Prato) SITAM RIVIERA DEL BRENTA â RUGBY MONZA 1949, arb. Guerzoni (Ferrara) Riposa: BENETTON TREVISO SERIE A FEMMINILE â GIRONE 2 â I TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 MUSTANG RUGBY PESARO â CUS PERUGIA, arb. Salvini (Firenze) *BENEVENTO RUGBY â RUGBY COLORNO, arb. Liccardi *cambio campo, si gioca a San Martino Sannita, ore 13.00 Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
