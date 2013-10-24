Home Senza categoria DIAVOLI, A REGGIO ARRIVA IL PETRARCA

DIAVOLI, A REGGIO ARRIVA IL PETRARCA

di Redazione 24/10/2013

DIAVOLI IN VISITA AL SAN DONA', GHINI: "FARE PUNTI!"



Dopo la parentesi del Trofeo Eccellenza, che riprenderà a Dicembre, sabato si torna a respirare aria di campionato, i Diavoli faranno visita al San

Dona’, già affrontato in Coppa.





Sicuramente sarà una partita differente rispetto a quella del 13 ottobre, anche perché ci saranno punti pesanti in palio, che il Rugby Reggio non si

vuole far sfuggire, specialmente in ottica salvezza.





Nella partita del Trofeo Eccellenza, Ghini aveva schierato una squadra molto giovane, che però aveva ben figurato contro i veneti, che schieravano

una formazione quasi titolare, fino a 20 minuti dalla fine, quando è rimasta in un uomo in meno per l’espulsione di Fontana. Sabato lo scontro

sarà decisamente alla pari, infatti il tecnico ritroverà quei giocatori fatti rifiatare durante la Coppa, che saranno pronti a riscattare le

prestazioni non fortunate delle 3 prime gare di campionato. Ghini però si ritrova un’arma in più, cioè quei giovani fatti giocare per il Trofeo,

che hanno dimostrato con i fatti di poter giocare a questo livello, e che daranno una spinta ulteriore a tutta la squadra.





Probabile formazione: Farolini, Giannotti, Russotto, Castagnoli, Canali, Taddei, Bricoli, Scalvi Filippo, Mannato (CAP), Bergonzini, Mandelli,

Dell’Acqua, Rizzelli, Scalvi Giovanni, Fontana.





A disposizione: Lanzano, Manghi, Lanfredi, Delendati, Torlai Andrea, Rimpelli, Daupi, Torri.





L’allenatore Sandro Ghini: “Partita sicuramente per noi molto importante, in cui dobbiamo prendere punti, anche per quello che si è visto durante

la partita di Coppa, in cui abbiamo giocato alla pari con loro, e per molti tratti siamo stati superiori, nonostante avessimo una squadra molto

giovane in campo. Loro in casa sono molto competitivi, ma noi stiamo dimostrando di avere l’atteggiamento giusto, stiamo crescendo partita dopo

partita, e siamo fiduciosi per il futuro”.







