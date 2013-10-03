Home Senza categoria DIAVOLI, A REGGIO ARRIVA IL PETRARCA

DIAVOLI, A REGGIO ARRIVA IL PETRARCA

di Redazione 03/10/2013

Sabato il Rugby Reggio sarà ospite in casa dei neo-promossi della Capitolina.



Dopo la gara d’esordio, che ha lasciato l’amaro in bocca agli uomini di Ghini soprattutto per il punteggio, che ha penalizzato troppo il Reggio,

adesso i Diavoli vanno a Roma in una trasferta molto delicata, anche perché non si conoscono le reali potenzialità degli avversari, essendo appena

saliti in Eccellenza.



Il Rugby Reggio potrà contare, sullo scozzese Robb, che a causa di un piccolo infortunio muscolare ha dovuto saltare l’esordio con il Viadana, ma

che potrà essere schierato in campo fin da subito, e su Castagnoli che rientra dopo le fatiche del Seven Azzurro, due note positive per Ghini che

avrà due scelte in più per i ¾ rosso-neri.



La probabile formazione che scenderà in campo contro la capitolina sarà: Torlai Alessandro, Castagnoli, Giannotti, Torri, Robb, Farolini, Bricoli,

Mannato (CAP), Scalvi F., Bergonzini, Mandelli, Dell’Acqua, Rizzelli, Scalvi G., Goti. Mentre saranno a disposizione: Manghi, Lanzano, Lanfredi,

Dellendati, Rimpelli, Torlai Andrea, Daupi, Taddei.



L’allenatore Sandro Ghini: “Impegno importantissimo per noi, sarà uno scontro diretto per la parte bassa della classifica, in cui noi dovremmo

portare a casa più punti possibili. Rispettiamo molto la Capitolina, squadra che come noi ha impostato un progetto rivolto alla valorizzazione dei

giovani del territorio, e che fa del gioco collettivo e dell’aggressività in casa due punti di forza. Noi da parte nostra dovremmo far valere i due

anni d’esperienza in questa serie, imponendo il nostro ritmo ed il nostro impatto fisico”.





Per la terza giornata di campionato, il Rugby Reggio ospiterà il Padova, sabato alle ore 16 presso i campi di vai Assalini.





Partita sicuramente non semplice, ma che i Diavoli reggiani devono affrontare con convinzione e determinazione, dimenticando le due sconfitte fino a

qui subite, per portare a casa punti che fino ad ora sono sfuggiti a Mannato e compagni.





Il Reggio, che è una delle formazioni con un’età media tra le più bassa, affronterà una squadra temibile, ma che quest’anno ha scelto, come

molti Club in Italia, di puntare su una rosa giovane, che le permetta di costruire un progetto duraturo.





I veneti arrivano a Reggio dopo una sconfitta contro Prato e una vittoria contro la Lazio, e quindi cercheranno di fare bottino pieno, ma siamo sicuri

che gli uomini di Ghini sapranno farsi valere, imponendo il proprio gioco, come si è visto per molto tempo nella prima uscita stagionale contro il

Viadana.





Il Rugby Reggio spera che i tifosi accorrano numerosi allo stadio per tifare e sostenere i Diavoli.





Probabile formazione: Alessandro Torlai, Castagnoli, Giannotti, Torri, Robb, Farolini, Bricoli, Scalvi Filippo, Mannnato (CAP), Bergonzini, Mandelli,

Dell’Acqua, Fontana, Scalvi Givanni, Rizzelli. A disposizione: Goti, Fiume, Manghi, Dellendati, Torlai Andrea, Rimpelli, Daupi, Bernini, Canali.





L’allenatore Sandro Ghini: ” Dobbiamo rialzare la testa dopo la sconfitta di Roma. Sconfitta che non volevamo e che ci è dispiaciuta molto. Noi

entriamo in campo sempre per raggiungere il massimo, e per rendere onore alla maglia che portiamo, specialmente quando giochiamo in casa davanti al

nostro pubblico. Stiamo crescendo molto, in particolar modo con i ragazzi giovani, che allenamento dopo allenamento stanno migliorando sempre di più

e stanno dimostrando cose molto interessanti. Speriamo di far diventare l’incontro con Padova la nostra partita di riferimento, per dimostrare che

siamo una squadra competitiva e difficile da affrontare”.







