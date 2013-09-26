DIAVOLI A ROMA CONTRO LA CAPITOLINA, GHINI: &quot;FACCIAMO VALERE L'ESPERIENZA&quot;

Home Senza categoria DIAVOLI A ROMA CONTRO LA CAPITOLINA, GHINI: "FACCIAMO VALERE L'ESPERIENZA"

di Redazione 26/09/2013

Sabato il Rugby Reggio sarà ospite in casa dei neo-promossi della Capitolina.





Dopo la gara d’esordio, che ha lasciato l’amaro in bocca agli uomini di Ghini soprattutto per il punteggio, che ha penalizzato troppo il Reggio,

adesso i Diavoli vanno a Roma in una trasferta molto delicata, anche perché non si conoscono le reali potenzialità degli avversari, essendo appena

saliti in Eccellenza.





Il Rugby Reggio potrà contare, sullo scozzese Robb, che a causa di un piccolo infortunio muscolare ha dovuto saltare l’esordio con il Viadana, ma

che potrà essere schierato in campo fin da subito, e su Castagnoli che rientra dopo le fatiche del Seven Azzurro, due note positive per Ghini che

avrà due scelte in più per i ¾ rosso-neri.





La probabile formazione che scenderà in campo contro la capitolina sarà: Torlai Alessandro, Castagnoli, Giannotti, Torri, Robb, Farolini, Bricoli,

Mannato (CAP), Scalvi F., Bergonzini, Mandelli, Dell’Acqua, Rizzelli, Scalvi G., Goti. Mentre saranno a disposizione: Manghi, Lanzano, Lanfredi,

Dellendati, Rimpelli, Torlai Andrea, Daupi, Taddei.





L’allenatore Sandro Ghini: “Impegno importantissimo per noi, sarà uno scontro diretto per la parte bassa della classifica, in cui noi dovremmo

portare a casa più punti possibili. Rispettiamo molto la Capitolina, squadra che come noi ha impostato un progetto rivolto alla valorizzazione dei

giovani del territorio, e che fa del gioco collettivo e dell’aggressività in casa due punti di forza. Noi da parte nostra dovremmo far valere i due

anni d’esperienza in questa serie, imponendo il nostro ritmo ed il nostro impatto fisico”.







