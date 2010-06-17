Dichiarazioni Bernabò, Bergamasco, Geldenhuys, Robertson

17/06/2010

Gli azzurri Mirco Bergamasco, Valerio Bernabò, Quintin Geldenhuys e Kaine Robertson hanno incontrato la stampa oggi a Witbank a seguito dell’annuncio della formazione che sabato affronterà il Sudafrica. Di seguito le loro principali dichiarazioni: Mirco Bergamasco, ala Italia, sulla partita di sabato a Witbank contro i Campioni del Mondo: “Abbiamo lavorato molto, due settimane per preparare la prima partita sono un tempo sufficientemente lungo. Sabaro entreremo in campo per dare il massimo sapendo che abbiamo di fronte la miglior squadra al mondo, l’espressione di un movimento che ha dominato un torneo difficile come il Super 14. Noi faremo di tutto per tenerli sotto pressione per tutta la partita, le energie e la voglia di fare bene non ci mancano”. Quintin Geldenhuys, seconda linea Italia, sulla partita di Witbank, città dove ha giocato tre stagioni con il club dei Puma: “Sicuramente per me sarà un pomeriggio speciale, ho giocato qui per tre anni quindi sarà sicuramente una grande emozione tornare in questo stadio con la maglia dell’Italia. Sappiamo chi abbiamo di fronte e che sarà una partita molto, molto difficile”. Valerio Bernabò, seconda linea Italia, sul ritorno in campo come titolare dopo quasi tre anni: “Sono stati tre anni difficili, dopo i Mondiali 2007 ho subito un infortunio dopo l’altro, in particolare nella stagione che ho passato a Brive. La maglia azzurra è sempre rimasta un obiettivo, ho sempre lavorato per tornare a giocare con la Nazionale. Per me era importante tornare a fare parte del gruppo, non era importante partire dal primo minuto ma ora voglio giocarmi le mie carte”. Valerio Bernabò, seconda linea Italia, sulla Nazionale “A” che domenica affronta la Romania per il match che assegna la Nations Cup 2010: “Ho parlato con qualcuno dei compagni dell’Italia “A”, hanno fatto grandi cose sino a questo punto e sono sicuro che possano continuare su questa strada. E’ un ottimo gruppo, in novembre ha già battuto la Romania, qui siamo tutti al loro fianco”. Valerio Bernabò, seconda linea Italia, sulla partita con il Sudafrica: “Sarà partita molto intensa e molto dura, ci siamo preparati al meglio ma sappiamo che sarà difficile. Per me tornare a giocare dal primo minuto con l’Italia è una grande responsabilità, giocare contro i campioni del mondo è un grande stimolo e sono sicuro che daremo il massimo”. Kaine Robertson, ala Italia, sulla partita contro il Sudafrica di sabato: “I primi venti minuti saranno fondamentali, abbiamo preparato la partita con grande attenzione sia in attacco che in difesa, siamo tranquilli ma anche pronti per una partita tanto importante. Sfidare i Campioni del Mondo è sempre una grande cosa, dovremo dimostrarci da subito molto fisici per metterli in difficoltà in quello che un loro punto di forza”.

