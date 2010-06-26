Dichiarazioni: Mallett, Ghiraldini, Sepe

di Redazione 26/06/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nick Mallett, CT Italia: “Sapevamo che oggi sarebbe stato un incontro ancora più duro del precedente. E’ evidente che il Sudafrica è una squadra più forte di noi, probabilmente la più forte al mondo in questo momento, ed oggi lo ha saputo dimostrare disputando una grande partita. Io sono orgoglioso del modo in cui l’Italia ha affrontato la gara di questo pomeriggio e tutto il tour estivo. Per noi non è semplice giocare due partite contro i campioni del mondo ma abbiamo confermato di avere un ottimo gruppo di atleti. Sono soddisfatto di come i ragazzi che non avevano giocato nel primo test hanno affrontato la partita di oggi”. Leonardo Ghiraldini, vice-capitano Italia: “Ci aspettavamo una partita di grande intensità, molto fisica: così è stato. Abbiamo concesso qualche meta di troppo ma siamo convinti della nostra forza e di quelle che sono le nostre capacità. Lo abbiamo fatto vedere la settimana scorsa a Witbank e, a tratti, anche oggi. A questo livello ogni piccolo errore si paga a caro prezzo ed il risultato finale di oggi ne è la testimonianza. Abbiamo fiducia in noi stessi, in questo gruppo di atleti e continuiamo a lavorare per raggiungere i nostri risultati”. Michele Sepe, ala Italia: “Sono contento per aver messo a segno la mia prima meta internazionale e per essere tornato in Nazionale dopo quattro anni. Purtroppo oggi abbiamo trovato di fronte un grande Sudafrica, gli Springboks si sono confermati una grandissima squadra ed il passivo purtroppo è piuttosto netto. Questa sconfitta non ci abbatte, ma ci stimola a lavorare tanto e sempre di più”. Nota per le redazioni: il Capitano della Nazionale Sergio Parisse, sottoposto in ospedale ad esame radiografico alla mano sinistra, non ha potuto partecipare alle attività stampa del post-partita.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp