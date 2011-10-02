Home Senza categoria DICHIARAZIONI NICK MALLETT/SERGIO PARISSE

DICHIARAZIONI NICK MALLETT/SERGIO PARISSE

di Redazione 02/10/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] MALLETT SALUTA: “SPLENDIDA IRLANDA, SOPRAFFATTI NEL SECONDO TEMPO” Dunedin (Nuova Zelanda) – Il CT dell’Italia Nick Mallett ed il vice-capitano Leonardo Ghiraldini hanno tenuto la conferenza stampa all’Otago Stadium di Dunedin al termine dell’incontro con l’Irlanda di questa sera, mentre capitan Parisse – sottoposto a sutura alla tempia – è intervenuto in zona mista. Nick Mallett, CT Italia: “L’Irlanda è stata più forte di noi, non c’è molto da dire. Credo abbia fatto una grande partita e abbiamo dovuto lottare per rimanere in partita nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo sentito l’assenza di Castrogiovanni e concesso molte punizioni in mischia ordinata”. Nick Mallett, CT Italia: “I primi cinque uomini del pack irlandese ed i trequarti hanno giocato bene, non ci hanno messo nella condizione di esprimere il nostro gioco. E’ stata una serata difficile per la mia squadra e sono molto orgoglioso di come abbiamo giocato nel primo tempo. Nel secondo tempo però siamo stati sopraffatti. Contro una squadra come l’Irlanda ogni errore significa una meta”. Nick Mallett, CT Italia: “Ovviamente mi dispiace lasciare con questa sconfitta, non pensavo che avrebbe potuto essere così pesante. Non voglio parlare del mio lascito nei confronti della Nazionale Italiana Rugby, la storia dirà se sono stato un buon allenatore per gli azzurri o meno”. Leonardo Ghiraldini, vice-capitano Italia: “E’ stato un primo tempo molto difficile, abbiamo passato troppo tempo nella nostra metà campo senza avere troppe chance per attaccare. Abbiamo dovuto difendere moltissimo e concesso molti turn-overs”. Sergio Parisse, capitano Italia: “Siamo dispiaciuti per non aver raggiunto il nostro obiettivo. Dobbiamo essere realisti ed ammettere che l’Irlanda è stata una squadra migliore di noi stanotte ed ha giocato un rugby migliore. Purtroppo abbiamo perso Castrogiovanni dopo mezzora, una perdita importante per la nostra mischia e del nostro attacco. Usciamo contro una squadra che può andare lontano”. Sergio Parisse, capitano Italia: “I giovani della nostra squadra trarranno grande esperienza da questa sconfitta, li aiuterà nella loro maturazione. Dobbiamo essere fieri di quello che abbiamo fatto, ma resta il fatto che non siamo arrivati ai quarti che erano il nostro obiettivo”. Sergio Parisse, capitano Italia: “E’ difficile trovare le parole giuste, dobbiamo essere uomini e prendere le nostre responsabilità. Nessuno si è tirato indietro ma avevamo di fronte una grande squadra”.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp