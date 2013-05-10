DIECI CONVOCATI CON LA NAZIONALE MAGGIORE PER IL TOUR IN SUDAFRICA
di Redazione
10/05/2013
Parma – E’ stata comunicata oggi la lista dei 32 convocati dallo staff tecnico della nazionale maggiore italiana ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5550:nazionale-i-trentadue-convocati-per-le-castle-lager-series-di-giugno&catid=252:slide&Itemid=811 ) per il tour che vedrà gli azzurri di Brunel affrontare tre sfide tra l’8 ed il 22 Giugno a conclusione dell’attività della stagione 2012/2013. Tanti i giocatori delle Zebre convocati per il tour sudafricano, ben 10 a testimonianza del buon lavoro svolto nella stagione dallo staff e dagli effettivi della franchigia federale che ha concluso lo scorso weekend la sua serie di incontri ufficiali di RaboDirect PRO12. Le convocazioni danno diversi segnali positivi: conferme, rientri e tre esordi assoluti di giovani atleti cresciuti particolarmente nel corso della stagione: Chillon, Manici e Sarto. Dopo l’ottimo Sei Nazioni 2013 chiuso con due brillanti vittorie su Francia ed Irlanda, il commissario tecnico ha deciso di confermare il tallonatore Davide Giazzon, l’apertura Luciano Orquera, il centro Gonzalo Garcia e l’ala Giovanbattista Venditti autore dell’unica meta nella vittoria contro i verdi d’Irlanda che ha chiuso il torneo 2013 allo stadio Olimpico di Roma. Del gruppo faceva parte anche Mauro Bergamasco che non è però mai sceso in campo nelle 5 sfide del torneo più importante a livello di nazionali europee, biglietto per il Sudafrica guadagnato anche dal flanker padovano. Altra lieta notizia è il rientro nel gruppo di due giocatori che mancavano da un po’ di tempo: la seconda linea Marco Bortolami ed il pilone Matias Aguero. Per il 38 volte capitano dell’Italia e delle Zebre è il ritorno in azzurro ad un anno di distanza dall’infortunio alla spalla patito nella prima gara del tour americano della scorsa estate in Argentina a San Juan: 8 presenze per Bortolami nelle ultime 9 gara delle Zebre. L’italo-argentino invece ritrova la maglia azzurra dopo averla vestita per l’ultima volta al Millenium Stadium di Cardiff nell’ultima gara del Sei Nazioni 2010 quando ancora giocava in Inghilterra ai Saracens. Una bella stagione per Aguero condita da 21 presenze ufficiali con le Zebre risultando il pilone bianconero con più minuti in campo. Grande soddisfazione e premio per il lavoro svolto da giocatori e tecnici bianconeri nell’ottica proprio di fornire giocatori pronti all’alto livello internazione alla nazionale è la convocazione dei tre esordienti assoluti tutti usciti dall’accademia federale Ivan Francescato di Tirrenia: il mediano di mischia Alberto Chillon (classe ’90), il tallonatore Andrea Manici (’90) e l’ala Leonardo Sarto (’92 il più giovane del gruppo). Il mediano padovano ha giocato con continuità guadagnando crescente fiducia e minuti nella stagione di RaboDirect PRO12, dopo aver conosciuto il campionato da permit player per 6 volte la scorsa stagione col Benetton Treviso, tesserato per il Petrarca Padova. 18 presenze sulle 22 partite del campionato celtico. Chillon fa il suo esordio nella nazionale maggiore dopo l’esperienza con la nazionale emergenti della scorsa estate in Romania alla Nations Cup. Stesso processo per il tallonatore parmigiano Andrea Manici che, dopo due campagne estive con la nazionale Emergenti nel 2011 -in Inghilterra alla Churchill Cup- e 2012, va a rinforzare un reparto dei tallonatori che vede già il compagno di club Giazzon. 16 le presenze durante la stagione di esordio in RaboDirect PRO12 di questo talento che ha vestito le maglie delle principali formazioni ducali nelle ultime stagioni del campionato Eccellenza prima di approdare alle Zebre: Gran Parma Rugby, Granducato e Crociati. Doppio salto dalla Nazionale Under 20 alla maggiore invece per l’ala padovana Leonardo Sarto che ritorna in Sudafrica un anno dopo la sua esperienza della scorsa estate al mondiale Under-20 finito anticipatamente alla seconda gara per un infortunio. Grandi le doti atletiche e di personalità messe in luce da questa giovane ala capace di segnare una delle più belle mete stagionali delle Zebre a Galway contro Connacht sfruttando tutte le sue doti di potente velocista. 13 presenze celtiche per lui nella stagione che lo ha visto catapultato dalla Serie A girone 1 affrontata lo scorso anno con l’Accademia di Tirrenia alla RaboDirect PRO12. Ecco il parere dei due esordienti assoluti Chillon e Manici e del direttore sportivo delle Zebre Roberto Manghi. Alberto Chillon :“La bella conclusione di quest'anno dove ho giocato molto, con continuità, nel PRO12 fino a ricevere questa convocazione: mio obiettivo personale. Ringrazio la mia famiglia ed in particolare Alessandro Troncon che mi ha aiutato molto per farmi crescere nel ruolo quest’anno alle Zebre. Spero di fare bene dando il massimo quando avrò l'opportunità di giocare”. Andrea Manici :“Sono molto contento e cercherò di sfruttare al meglio questa occasione. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso sportivo che mi ha portato a questa soddisfazione”. Molta soddisfazione anche nelle parole del direttore sportivo delle Zebre Roberto Manghi :”C'è soddisfazione per noi e per tutti questi giocatori. Le Zebre hanno costruito quest’anno un gruppo di giovani che è cresciuto molto dandoci molta soddisfazione, dimostrandosi all'altezza delle competizioni internazionali a cui meritano di partecipare. Siamo contenti anche che giocatori d’esperienza come Aguero, Bergamasco e Bortolami siano in questo gruppo azzurro. Una base solida da cui potremo partire l'anno prossimo raccogliendo frutti grazie a quest’annata d'esperienza in più insieme." Di seguito il comunicato ufficiale emesso dalla Federazione Italiana Rugby. NAZIONALE, I TRENTADUE CONVOCATI PER LE CASTLE LAGER SERIES DI GIUGNO. QUATTRO ESORDIENTI PER IL QUADRANGOLARE CON SUDAFRICA, SAMOA E SCOZIA Roma – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trentadue giocatori per il tour estivo in Sudafrica in calendario dal 30 maggio al 24 giugno. La finestra internazionale estiva vedrà l’Italia partecipare ad un quadrangolare con Sudafrica, Samoa e Scozia: esordio l’8 giugno a Durban contro gli Springboks, seconda giornata il 15 giugno a Nelspruit contro Samoa, turno di finale – sulla base della classifica dei primi due turni – il 22 giugno a Pretoria. Gli Azzurri convocati si raduneranno inizialmente a Bormio (Sondrio) dal 19 al 25 maggio ed in seguito a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, dal 30 maggio all’1 giugno, data in cui è prevista la partenza per l’Emisfero Sud. Per il trittico di incontri che chiude la stagione 2012/2013, sin qui caratterizzata dal quarto posto nell’RBS 6 Nazioni, il CT conferma il blocco di atleti protagonisti del Torneo inserendo quattro esordienti e ritrovando atleti di esperienza come Marco Bortolami ed Alberto Sgarbi o Matias Aguero e Valerio Bernabò, questi ultimi mai utilizzati in precedenza dal CT. Le novità assolute in azzurro sono costituite da tre giovani messisi in luce con la maglia delle Zebre Rugby nella prima stagione in Rabodirect PRO12 – il tallonatore Andrea Manici ed il mediano di mischia Alberto Chillon, entrambi classe 1990, e l’ala Leonardo Sarto, classe 1992 – e dal mediano d’apertura della Benetton Treviso Alberto Di Bernardo, che si affaccia sul rugby internazionale a trentadue anni compiuti dopo aver vestito in passato la maglia della Nazionale “A”. Questo l’elenco completo degli atleti che si raduneranno a Bormio domenica 19 maggio e che prenderanno parte successivamente alle Castle Lager Series: Piloni Matias AGUERO (Zebre Rugby, 17 caps) Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 95 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 21 caps) Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 9 caps) Michele RIZZO (Benetton Treviso, 7 caps) Tallonatori Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 53 caps) Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 10 caps) Andrea MANICI (Zebre Rugby, esordiente)* Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps) Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 94 caps) Joshua FURNO (Narbonne, 8 caps)* Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 18 caps) Terze linee Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 28 caps) Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 93 caps) Francesco MINTO (Benetton Treviso, 7 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 95 caps) - capitano Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 11 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 74 caps) Mediani di mischia Tobias BOTES (Benetton Treviso, 13 caps) Alberto CHILLON (Zebre Rugby, esordiente)* Edoardo GORI (Benetton Treviso, 24 caps)* Mediani d’apertura Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, esordiente) Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 33 caps) Centri Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 82 caps) Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 28 caps) Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)* Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 24 caps) Ali/Estremi Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)* Andrea MASI (London Wasps, 77 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 46 caps) Leonardo SARTO (Zebre Rugby, esordiente)* Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 14 caps)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia Non considerati per infortunio: Paul DERBYSHIRE (crociato anteriore), Simone FAVARO (pregressa lussazione interfalangea), Quintin GELDENHUYS (ernia inguinale), Paolo BUSO (crociato anteriore), Mirco BERGAMASCO (frattura rotula) Leoardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
