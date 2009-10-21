Home Federazione Italiana Rugby Diritti tv Cariparma Test Match e RBS 6 Nazioni

Diritti tv Cariparma Test Match e RBS 6 Nazioni

di Redazione 21/10/2009

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Roma – La Federazione Italiana Rugby ha il piacere di annunciare che è stato siglato un accordo tra Telecom Italia Media e Sky Italia per la cessione dei diritti televisivi per la trasmissione in diretta dei Cariparma Test Match 2009 e del 6 Nazioni 2010 e 2011. La7 e Sky Sport trasmetteranno in diretta, in simulcast, gli incontri di novembre tra la Nazionale Italiana Rugby e Nuova Zelanda (Milano, 14.11), Sudafrica (Udine, 21.11) e Samoa (Ascoli Piceno, 28.11). Il calcio d’inizio dei tre incontri è stato fissato per le ore 15.00. L’accordo prevede altresì la cessione da parte di Sky Italia – detentrice in esclusiva per l’Italia dei diritti del RBS 6 Nations - dei secondi diritti del Torneo a La7 per le edizioni 2010 e 2011. Sky Sport trasmetterà in esclusiva, in diretta e in Alta Definizione, tutti i quindici incontri dell’ RBS 6 Nations. La7 trasmetterà in differita integrale i cinque incontri del Torneo che vedranno impegnata la Nazionale Italiana Rugby, con inizio delle trasmissioni subito dopo la conclusione della diretta su Sky Sport. Il Presidente della FIR Giancarlo Dondi ha commentato così il raggiungimento dell’accordo: “La Federazione è lieta di poter proporre ai sempre più numerosi appassionati di rugby una copertura multipiattaforma tanto dei Cariparma Test Match del prossimo mese di novembre che del Torneo delle 6 Nazioni, due momenti di capitale importanza per la FIR e la Nazionale. Siamo felicissimi di proseguire nel nostro rapporto di collaborazione con La7 che, dal 2004 ad oggi, con la trasmissione in chiaro del Torneo, ha garantito un apporto fondamentale alla crescita del rugby nel nostro Paese. Siamo altresì molto felici di avviare questa nuova collaborazione con Sky Italia, che già nel recente passato è stata vicina al nostro movimento contribuendo in modo significativo alla crescita di visibilità del Campionato Super 10 e garantendo la copertura integrale della Rugby World Cup 2007. La trasmissione in diretta di tutto il Sei Nazioni potrà offrire una nuova dimensione alla popolarità del rugby italiano e va a completare la copertura di grande rugby che Sky Italia garantisce ai sostenitori del nostro sport”.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp