DIVERSI CAMBI NELLE ZEBRE CHE FANNO VISITA AL CONNACHT: RIENTRANO I NAZIONALI GARCIA E BERGAMASCO
di Redazione
27/02/2013
Parma – Alla vigilia della partenza per l’Irlanda di domani lo staff tecnico della franchigia federale delle Zebre Rugby ha annunciato quest’oggi la formazione che scenderà in campo dall’inizio allo Sportsground di Galway venerdì 1 Marzo alle 20.45 italiane. Per il 17esimo turno della RaboDirect PRO12 le Zebre faranno visita al Connacht per la seconda volta in questa stagione. Il 18 Gennaio scorso, per il sesto ed ultimo turno della Pool 3 dell’Heineken Cup, le Zebre uscirono sconfitte per 25 a 20 nonostante aver trovato il vantaggio a 10 minuti dalla fine ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-battute-nel-finale-a-galway-heineken-cup/ ) grazie alla meta di Trevisan ed ai piazzati di Halangahu. I due protagonisti della sfida non saranno della partita in quanto in recupero dai rispettivi infortuni come pure Tebaldi e Martinelli. Il Sei Nazioni osserva un turno di pausa e così le Zebre ritrovano alcuni dei convocati nella nazionale italiana : Garcia e Bergamasco assenti domenica scorsa a Parma. Tra gli avanti in prima linea rientra l’irlandese Ryan insieme a Manici e De Marchi, subentrati nel secondo tempo nell’ultima gara contro i Dragons al posto di Festuccia ed Aguero che siederanno in panchina allo Sportsground. In seconda linea Van Vuren –dopo sette presenze da titolare consecutive- è costretto al forfait dopo l’infortunio alla mano patito contro i gallesi domenica scorsa. Al suo posto si sposta il duttile Sole che farà coppia col capitano Bortolami. Il posto in terza linea lasciato libero dall’italo-neozelandese è preso da Bergamasco che completa una terza linea composta da Van Schalkwyk a numero 8 e dal migliore in campo di domenica scorsa, Ferrarini. Nei trequarti confermato il triangolo arretrato formato dalle ali Sarto e Sinoti e dall’estremo Benettin, efficace nel gioco al piede contro i Dragons. I centri saranno Pratichetti, in meta per la seconda volta nell’edizione 2012/2013 della RaboDirect PRO12, e Garcia. In mediana confermata la coppia del secondo tempo dell’ultima sfida di Parma con Chillon affiancato da Buso. In panchina torna tra i convocati Leibson dopo i 40 minuti giocati a Swansea, mentre è confermato il permit player Palazzani tesserato con il Rugby Calvisano. Completano i 23 in lista gli avanti Caffini e Belardo, ed i trequarti Chiesa e Pace. Ecco la formazione delle Zebre che venerdì sera 1 Marzo 2013 alle 20.45 italiane affronterà il Connacht allo SportsGround di Galway in Irlanda nel 17esimo turno della Rabodirect PRO12 : 15 Alberto BENETTIN* 14 Leonardo SARTO* 13 Matteo PRATICHETTI 12 Gonzalo GARCIA 11 Sinoti SINOTI 10 Paolo BUSO 9 Alberto CHILLON* 8 Andries VAN SCHALKWYK 7 Mauro BERGAMASCO 6 Filippo FERRARINI* 5 Marco BORTOLAMI 4 Josh SOLE 3 David RYAN 2 Andrea MANICI* 1 Andrea DE MARCHI A disposizione : 16 Carlo FESTUCCIA 17 Matias AGUERO 18 Luciano LEIBSON 19 Emiliano CAFFINI* 20 Nicola BELARDO* 21 Guglielmo PALAZZANI 22 Alberto CHIESA* 23 Samuele PACE All. Christian GAJAN *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” Non disponibili per infortunio: Nicola CATTINA, Filippo CAZZOLA*, Daniel HALANGAHU, Michael VAN VUREN. Arbitro : Neil Hennessy (Wales Rugby Union) alla sua 14esima direzione nella competizione, la seconda con le Zebre dopo la gara di Limerick col Munster ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-sconfitta-munster-limerick-rabodirect/ ) Assistenti: Michael Black & Ed Kenny (entambi Irish Rugby Football Union) TMO: Kevin Beggs (Irish Rugby Football Union) Citing Commissioner: Tom McCormack (Irish Rugby Football Union) La partita sarà prodotta dalla tv irlandese e trasmessa in diretta sul canale TG4. Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
Articolo Precedente
RUGBY HOUSE: SPECIALE 150° DERBY ROVIGO-PETRARCA
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12 - PERMIT PLAYERS XVII GIORNATA
Redazione