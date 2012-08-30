DODICI FORMAZIONI A VIA IL 14 OTTOBRE
di Redazione
30/08/2012
SERIE A FEMMINILE: DODICI FORMAZIONI A VIA IL 14 OTTOBRE Roma – Scatterà il prossimo 14 ottobre la corsa al Titolo Femminile per le dodici squadre partecipanti alla massima divisione in rosa: la Serie A Femminile 2012-2013. Confermata la formula della precedente stagione, le dodici pretendenti al Tricolore sono state suddivise in due gironi: sei nella poule Élite (con le campionesse in carica del Sitam Rivera del Brenta, Benetton Treviso,Valsugana Padova, Rugby Monza, Rugby Casale e Rugby Colorno); sei nella Poule "B" (Red&Blu Rugby, Mustang Rugby Pesaro, Naturhouse CUS Ferrara Rugby, Terni Rugby, Pol. L'Aquila e CUS Bologna). La regular season (formula con partite di andata e ritorno) terminerà il 7 aprile: le prime tre squadre classificate del Girone Élite accederanno direttamente alle semifinali play-off mentre per determinare la quarta semifinalista si dovrà procedere con la disputa del barrage, in gara unica il 14 aprile, fra la quarta classificata del Girone Élite e la prima classificata del Girone B. Le semifinali, con formula di andata e ritorno, sono in programma il 12 e 19 maggio, la Finale per il Titolo di Campione d'Italia Serie "A" Femminile il 26 maggio. La stagione 2012-2013 ha segnato già il suo primo risultato, come spiega Maria Cristina Tonna, responsabile FIR del settore femminile: "La Coppa Italia di Rugby a Sette, strumento importante di crescita e sviluppo del movimento per la federazione ma soprattutto per le società che operano con grande passione sul territorio, comincia a dare i propri frutti: rispetto alla passata stagione registriamo un incremento di quattro squadre, realtà provenienti dal Rugby a Sette che hanno iniziato il proprio percorso nell'ambito del Rugby a XV (Rugby Casale, CUS Bologna, Pol. L'Aquila e Terni, ndr). La concomitanza fra lo svolgimento del concentramento finale di Coppa Italia e della finale per il Titolo Femminile di Serie A dello scorso anno ha certamente rappresentato uno stimolo in più per le atlete ed i dirigenti che hanno potuto confrontarsi con l'alto livello. Credo che la stagione 2012-2013 rappresenti un momento di ulteriore rilancio del movimento a XV che mi auguro possa generare maggior entusiasmo fra le atlete, gli appassionati ed i partner commerciali". Di seguito gli accoppiamenti del primo turno di gara in calendario il prossimo 14 ottobre con calcio d'inizio alle 15.30: Girone Élite RUGBY CASALE - RUGBY MONZA 1949 VALSUGANA R. PADOVA – SITAM RIVIERA DEL BRENTA RUGBY COLORNO - BENETTON TREVISO Girone B RED&BLU RUGBY - MUSTANG RUGBY PESARO CUS BOLOGNA – NATURHOUSE CUS FERRARA RUGBY TERNI RUGBY - POL. L'AQUILA RUGBY
Redazione