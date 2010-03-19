Home Federazione Italiana Rugby Domani a Cardiff Galles vs Italia

Domani a Cardiff Galles vs Italia

di Redazione 19/03/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ultimo allenamento del 6 Nazioni 2010 stamattina al Millennium Stadium di Cardiff per la Nazionale Italiana Rugby che, con la rifinitura sul prato che domani ospiterà il test-match contro il Galles, ha concluso la propria preparazione al match conclusivo del Torneo. In palio, domani alle ore 14.30 locali (15.30 italiane, diretta Sky Sport 2 e differita La7 dalle 17.30), il quarto posto nell’RBS 6 Nazioni 2010 e, per l’Italia, la chance di eguagliare il piazzamento colto nel 2007, il migliore sino ad oggi dall’ingresso nel Torneo dieci anni fa. Sono state ventiquattro ore difficili le ultime per il CT Nick Mallett, costretto in poche ore a rinunciare a tre atleti – gli avanti Del Fava e Derbyshire, il trequarti Masi – originariamente previsti nel XV titolare. “E’ il rugby, impossibile prevedere o prevenire infortuni del genere” ha detto in conferenza stampa Nick Mallett che ha così finito per confermare quattordici quindicesimi della formazione battuta a Parigi dalla Francia domenica scorsa. “Credo che la gara di domani rappresenti una chance per Bortolami, Canale e Sole, che avrebbero dovuto partire dalla panchina, di dimostrare che la loro prestazione contro i francesi è stata solo un passo falso. Ma mi aspetto che tutta la squadra migliori la performance rispetto a domenica scorsa” ha detto Mallett oggi pomeriggio all’Hilton Hotel di Cardiff, seduto di fianco a capitan Ghiraldini nella tradizionale conferenza stampa della vigilia. “La sconfitta di Parigi – ha aggiunto il CT azzurro – non mi fa dimenticare i progressi che abbiamo compiuto da giugno a questa parte, soprattutto da un punto di vista difensivo. Francia e Galles giocano un rugby d’attacco, molto diverso da quello di Irlanda, Inghilterra o Scozia, domani capiremo se la nostra difesa ha mancato un colpo allo Stade de France o se abbiamo davvero un problema a difendere contro squadre come i bleus o i Dragoni”. “Il Galles – ha proseguito Mallett – merita tutto il nostro rispetto: domani schiererà la prima linea dei British Lions e, nel complesso, è una squadra di enorme valore, che solo due anni fa ha centrato il Grande Slam. Un Sei Nazioni non particolarmente brillante non vuol dire che siano diventati una squadra modesta: insieme alla Francia, i loro trequarti sono i più pericolosi del 6 Nazioni”. “La partita di domani – ha detto il CT – può rappresentare un punto di svolta nel nostro 6 Nazioni. Credo che, al di là dei primi sessanta minuti contro la Francia, il nostro sia stato un torneo positivo, nel quale siamo cresciuti sia in difesa che in attacco. Sapevamo che le ultime due partite contro Francia e Galles, per il rugby che giocano queste formazioni, sarebbero state molto dure per noi ma domani abbiamo una chance importante per continuare nella nostra crescita. Sono molto orgoglioso della squadra per quello che ha fatto in questo Torneo: i giocatori hanno dimostrato di avere un grande cuore e di aver accresciuto la fiducia nei propri mezzi. Sono convinto che domani ritroveranno quello che forse è un po’ mancato contro la Francia”. “Per vincere domani – ha concluso Mallett – dovremo impedire al Galles di segnare più di venti punti. E’ impensabile per noi, oggi, vincere una partita subendo più di venti punti. La vittoria passa per la difesa, non possiamo concedere gli stessi errori della settimana scorsa”. “Ci siamo concentrati molto sulla comprensione di quanto non ha funzionato allo Stade de France – ha detto Ghiraldini – e abbiamo lavorato sul nostro rugby e su come migliorare nella partita di domani. E’ indubbio che abbiamo avuto dei problemi domenica scorsa, forse abbiamo approcciato la partita con troppa confidenza dopo la vittoria sulla Scozia, ma alla fine abbiamo finito per subire la Francia da un punto di vista psicologico: ci è già successo in passato contro i francesi. Forse con un’altra squadra la nostra prestazione sarebbe stata più efficace, saremmo riusciti a rientrare in partita, ma abbiamo subito molto la pressione avversaria”. “Le rimesse laterali non hanno funzionato a dovere – ha ammesso Ghiraldini – e sappiamo tutti che si tratta di una fase critica del gioco. Ci siamo impegnati per ritrovare fiducia in questa situazione di gioco e sono sicuro che non ripeteremo gli errori che abbiamo commesso contro la Francia”. Queste le formazioni domani in campo nell’ultima giornata dell’RBS 6 Nazioni: Cardiff, Millennium Stadium – sabato 20 marzo, ore 14.30 (15.30 in Italia) RBS 6 Nazioni 2010, V giornata – diretta Sky Sport 2/differita La7 ore 17.30 GALLES v ITALIA Galles: Byrne; Prydie, Hook, Roberts, Williams S.; Jones S., Phillips; Jones R. (cap), Warburton, Thomas; Charteris, Davies; Jones A., Rhys, Jenkins a disposizione: Bennett, James, Gough, Delve, Peel, Bishop, Shanklin all. Gatland Italia: McLean; Robertson, Canale G., Garcia, Bergamasco Mi.; Gower, Canavosio; Zanni, Bergamasco Ma., Sole; Bortolami, Geldenhuys; Castrogiovanni Mar., Ghiraldini L. (cap), Perugini S. a disposizione: Ongaro, Aguero, Bernabò, Vosawai, Tebaldi, Bocchino, Pratichetti M. all. Mallett Arbitro: Barnes (Inghilterra)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp