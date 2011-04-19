DOMANI A MANTOVA LA PRESENTAZIONE DEL MATCH
di Redazione
19/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 19.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 19 aprile 2011 FINALE SCUDETTO SERIE FEMMINILE: DOMANI A MANTOVA LA PRESENTAZIONE DEL MATCH Roma - Il 23 aprile alle ore 16.30 la cittÃ lombarda ospiterÃ la Finale del Campionato Italiano di Rugby Femminile. Teatro della sfida, saranno gli impianti del âMigliarettoâ di Via Learco Guerra, casa-base del DAK Rugby Mantova. La Federugby ha, infatti, delegato per lâorganizzazione dellâevento che si stima richiamerÃ piÃ¹ di 1.000 appassionati da tutta Italia, la societÃ virgiliana che con due squadre seniores maschili (serie B e Serie C), una squadra femminile (Coppa Italia Rugby a 7), tutte le formazioni giovanili dallâUnder 6 allâUnder 18 e una squadra Old (Over 35) tocca a trecentosessanta gradi tutte le possibili esperienze del panorama rugbistico. La presentazione ufficiale dellâevento alla stampa si terrÃ mercoledÃ¬ 20 aprile alle ore 14.30 presso la sede di Siglacom, main sponsor dell'evento, in via Emilio Salgari 9, Levata di Curtatone (Mantova). Nellâoccasione, oltre al comitato organizzatore, saranno presenti anche i tecnici della Nazionale Femminile azzurra Andrea Di Giandomenico e Daniele Porrino. Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Redazione