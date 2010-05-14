Home Federazione Italiana Rugby Domani a Strasburgo le italiane per l'Europeo

Domani a Strasburgo le italiane per l'Europeo

di Redazione 14/05/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Elisa Cucchiella, 36 caps in azzurro, che a Strasburgo, dove sono in svolgimento gli Europei FIRA, ha ricevuto i gradi di capitano dell’Italia Femminile, ha guidato questa mattina il tradizionale “Captain’s Run”, l’allenamento di rifinitura che precede ogni match. ''Un compito importante, un grande riconoscimento di fiducia dello staff, un onore! '' – il commento di Elisa ''Cuchi'', Cucchiella, prima volta assoluta con la fascia al braccio – ''Ce la metteremo tutta. Le ragazze sono molto motivate soprattutto le più giovani hanno dimostrato per tutto il tempo quando siano decise ad imparare.'' Domani le Azzurre di Andrea Di Giandomenico e Luca Bot affronteranno a Strasburgo (calcio d’inizio ore 17.30) la Spagna, che ha superato nella fase di qualificazione Francia “A, Olanda e Belgio piazzandosi al primo posto del girone a punteggio pieno. “Tre partite in cinque giorni hanno fatto accumulare un po’ di stanchezza” – a parlare è Andrea Di Giandomenico – ''L’ultimo match, quello con la Svezia, ha impegnato molto le ragazze sul piano fisico. Ci aspettiamo altrettanto domani contro la Spagna, squadra che esprime un gioco di grande velocità, contro la quale dobbiamo perfezionare la difesa nel gioco a largo.'' I tecnici azzurri attendono alcune valutazioni da parte dei sanitari prima di ufficializzare la formazione titolare. Questa mattina, intanto, ha raggiunto il raduno francese la terza linea Michela Este che potrebbe modificare il pacchetto di mischia azzurro: “Stiamo ancora verificando alcune situazioni dovute a problemi di infermeria e valutando come ottimizzare la mischia con l’inserimento di Michela” – spiega Di Giandomenico. L’Italia che ha partecipato all’Europeo tredici volte dal 1988 (il torneo ha assunto cadenza annuale dal 1995) ha conquistato due titoli europei, nel 2005 ad Amburgo e nel 2006 nell’edizione disputata a San Donà di Piave (Venezia). La FIRA ha designato il canadese Trumbull arbitro della sfida fra Italia e Spagna mentre sarà l’italiana Barbara Guastini (Prato) a dirigere la finale per il 7° posto fra Belgio e Germania Il programma delle Finali (15 maggio 2010) Starsburgo, ore 17.30 - Finale 1° posto: Spagna – Italia Illkirch, ore 14.00 – Finale 3° posto: Olanda – Svezia Strasburgo, ore 15.30 – Finale 5° posto: Francia A – Russia Starsburgo, ore 14.30 – Finale 7° posto: Belgio - Germania La fase di qualificazione della Coppa Europa FIRA-AER Poule A I° Turno (8.5.2010) Francia A – Belgio, 70 – 0 Olanda – Spagna, 12 – 26 II° Turno (10.5.2010) Francia A – Spagna, 5 - 22 Olanda – Belgio, 74 - 0 III°Turno (Metz, 12 maggio) Spagna – Belgio, 66 0 Francia A – Olanda, 5 - 14 Classifica: Spagna 15, Olanda 9, Francia “A” 5; Belgio 0 Poule B I° Turno (8.5.2010) Italia – Germania, 43 – 0 Svezia – Russia, 32 – 0 II° Turno (10.5.2010) Italia – Russia, 33 – 0 Germania – Svezia, 0 - 29 III°Turno (Haguenau, 12 maggio) Italia – Svezia, ore 17.00 Russia – Germania, 17 - 14 Classifica: Italia 14; Svezia 10; Russia 4; Germania 1

Condividi Facebook Twitter Whatsapp