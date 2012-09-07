DOMANI AMICHEVOLE A PRATO
di Redazione
07/09/2012
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 14_12-13 - AMICHEVOLE PRATO.pdf *COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY* * * *DOMANI AMICHEVOLE CON I CAVALIERI PRATO* *Roma* – Domani alle 17, al “Chersoni” di Prato, seconda uscita stagionale per le Fiamme Oro Rugby con i Cavalieri. Un test importante per il XV cremisi contro la squadra finalista dell’ultimo campionato d’eccellenza, in vista dell’esordio del 23 settembre (in diretta televisiva su Raisport) contro i campioni d’Italia del Cammi Calvisano. Quello con gli uomini allenati da Filippo Frati e Andrea De Rossi, sarà l’ultima amichevole precampionato per le Fiamme che, dopo la vittoria contro la Mantovani Lazio di due settimane fa, potranno verificare i progressi fatti. “Sarà un incontro importante per noi – ha detto l’head coach cremisi Pasquale Presutti – durante il quale testerò varie situazioni di gioco. Nell’arco degli ottanta minuti alterneremo gli uomini del pacchetto di mischia e della mediana. Siamo in buona forma fisica, ma dai miei ragazzi in questo match mi aspetto maggior ordine, meno falli e più attenzione alle varie fasi di gioco”. Questa la formazione di partenza: Sapuppo, Valcastelli, Massaro, Mariani, De Gaspari, Boarato, Marinaro, Vedrani, Balsemin, Cerasoli, Sutto, Mammana, Di Stefano, Cerqua (cap.), Cocivera. Prima di partire per Prato, appuntamento davanti al palazzo del Viminale, sede del ministero dell’Interno, per scattare la fotografia ufficiale della stagione 2012-2013. * * *7 settembre 2012* *Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby* -- Cristiano Morabito Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby tel 3313731101 - 3339321622 skype: cristiano_morabito twitter: @crismorabito www.fiammeororugby.it
