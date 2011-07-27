DOMANI IL CALENDARIO DELL&acirc;

DOMANI IL CALENDARIO DELLâ
27/07/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.07.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 27 luglio 2011 NOTA PER LE REDAZIONI DOMANI IL CALENDARIO DELLâECCELLENZA 2011-2012 Cari colleghi, la presente per informarvi che la Federazione Italiana Rugby renderÃ noto domani, giovedÃ¬ 28 luglio, a mezzo comunicato stampa e pubblicazione contestuale su www.federugby.it , il calendario del Campionato Nazionale dâEccellenza per la stagione sportiva 2011-2012. Buona giornata, Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
