DOMANI IL CALENDARIO DELL&acirc;

Redazione Avatar

di Redazione

27/07/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.07.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 27 luglio 2011 NOTA PER LE REDAZIONI DOMANI IL CALENDARIO DELLâECCELLENZA 2011-2012 Cari colleghi, la presente per informarvi che la Federazione Italiana Rugby renderÃ  noto domani, giovedÃ¬ 28 luglio, a mezzo comunicato stampa e pubblicazione contestuale su www.federugby.it , il calendario del Campionato Nazionale dâEccellenza per la stagione sportiva 2011-2012. Buona giornata, Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]  
comunicato petrarca rugby

I GIRONI 2011-2012

