DOMANI MATCH CONTRO U.C.T.

di Redazione 26/08/2011

[gallery] L’ACCADEMIA FIR AFFRONTA L’UNIVERSITY OF CAPE TOWN Roma – Dopo la sconfitta nel finale subita a Stellenbosch contro il club universitario dei Maties, l’Accademia FIR U20 di Tirrenia affronta domani alle 14.45 la seconda tappa del proprio tour sudafricano affrontando UCT, l’Università di Cape Town. Oggi Giampiero De Carli e Roland De Marigny, tecnici dell’Accademia che dal prossimo 2 ottobre guideranno per la prima volta nel Campionato Italiano di Serie A la selezione giovanile federale, hanno ufficializzato la formazione titolare per la partita contro UCT. “Nel primo match abbiamo tenuto bene il campo, peccato per le due mete finali che ci sono costate la vittoria ma, globalmente, la squadra ha risposto bene. Ci aspettiamo che la qualità del gruppo migliori partita dopo partita, l’obiettivo del nostro tour è soprattutto questo” ha detto De Carli. Questa la formazione per la partita di domani contro UCT: 15 David ODIETE 14 Angelo ESPOSITO - capitano 13 Michele CAMPAGNARO 12 Giovanni BENVENUTI 11 Filippo GUARDUCCI 10 Marco FONTANESI 9 Edoardo PADOVANI 8 Vittorio MARAZZI 7 Gianmarco VIAN 6 Jacopo SALVETTI 5 Giacomo RIEDO 4 Saif Edin MHADHBI 3 Rudy BIANCOTTI 2 Alain MORICONI 1 Sami DRISSI utilizzabili Marco BELLUCCI, Luca CONTI, Ivan CRESTINI, Stefano IOVENITTI, Simone MARINARO, Luca NOSTRAN, Leonardo SARTO, Luca SCARSINI, Matteo ZANUSSO non utilizzabili per infortunio: Marco GAZZOLA, Alessio ZDRILICH

