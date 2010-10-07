Home Senza categoria DOMANI PARTITA E ESPOSIZIONE AUTO

di Redazione 07/10/2010

LIVORNO. Il Livorno Rugby ufficializza un proficuo rapporto di sponsorizzazione con la SKODA tramite la concessionaria F.lli Scardigli. Nell'accordo, valido per la rappresentativa under 16, è previsto che la F.lli Scardigli esporrà auto durante partite, concentramenti e/o tornei. La squadra U16 si chiamerà quindi da qui in avanti "Livorno Rugby Concessionaria F.lli Scardigli" o, più brevemente "F.lli Scardigli Auto Livorno". La concessionaria F.lli Scardigli è molto conosciuta a Livorno ed è la prima volta che sponsorizza una società sportiva. Nei prossimi giorni è prevista la presentazione in concessionaria. La SKODA invierà anche altri gadgets. Il primo evento al quale parteciperà il nuovo importante sponsor dei biancoverdi è relativo all'amichevole di venerdì 8, fra l'under 16 biancoverde ed il Walcott (ore 18, campo 'Maneo-Settembrini', ingresso gratuito). Seguirà il terzo tempo (consigliabile prenotare presso ristorante Club House White and Green Via Settembrini tel. 348 0855423). Un rappresentante della concessionaria F.lli Scardigli, presente alla cena, sarà presentato al club. Dalle 17,30 la concessionaria porterà due auto che verranno esposte nell'area tra la club house e la tribunetta.

