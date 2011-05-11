DOMENCIA AL VIA I PLAY OFF SCUDETTO CON LE SEMIFINALI DI ANDATA
di Redazione
11/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 11.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 11 maggio 2011 SERIE A: DOMENICA AL VIA I PLAY OFF SCUDETTO CON LE SEMIFINALI DI ANDATA Roma - La fase play off del Campionato Nazionale di Serie A maschile entra nel vivo con le gara di andata delle semifinali scudetto in programma domenica 15 maggio cui hanno acquisito l'accesso Cammi Calvisano, San Gregorio Catania e Consiel Firenze rispettivamente prima, seconda e terza classificata del Girone 1. Completa la griglia Cosmo Haus Rugby Reggio, prima classificata del Girone 2. La formula della seconda fase del campionato prevede la disputa delle semifinali su due giornate; il 15 maggio lâandata; il 22 maggio il ritorno. Le vincenti del doppio confronto (art. 30/B/b Regolamento AttivitÃ Sportiva) si affronteranno nella finale per il Titolo di Squadra Campione dâItalia Serie A in programma il 29 maggio. Nella stessa giornata si svolgeranno le gare di Play Out (formula con gara di andata e ritorno, eliminazione diretta, art. 30/B/b Regolamento AttivitÃ Sportiva) per determinare le altre due squadre retrocesse alla serie inferiore. Saranno impegnate nel doppio confronto Zhermack Badia ed Amatori Milano, 11esima e 12esima classificata del Girone 1, e Roccia Rubano e Gladiatori Sanniti, nona e decima classificata nel Girone 2. Il CNAr ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di semifinale e play out. Eccole nel dettaglio: SEMIFINALE ANDATA, 15.05.2011 Ore 15.00 CONSIEL FIRENZE 1931 â SAN GREGORIO CATANIA, arb. Falzone (Padova) G.d.L. Belvedere (Roma) e Maratini (Este, PD) Quarto uomo: Fracasso (Padova) Ore 17.00 COSMO HAUS RUGBY REGGIO â CAMMI CALVISANO, arb. Damasco (Napoli) G.d.L. Marrama (Padova) e Masetti (Roma) Quarto uomo: Armannini (Parma) PLAY OFF, 15.05.2011, ORE 15.30 ROCCIA RUBANO â AMATORI MILANO, arb. Mancini (Frascati) G.d.L. Blessano (Treviso) e Guerrieri (Treviso) Quarto uomo: Sibillin (Treviso) GLADIATORI SANNITI â RUGBY BADIA, arb. PennÃ¨ (Milano) G.d.L. Colantonio (Roma) e Sorrentino (Milano) Quarto uomo: Romani (Colleferro, RM) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
