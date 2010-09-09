Home Senza categoria Domenica 12 il Livorno gioca le prime gare

Domenica 12 il Livorno gioca le prime gare

di Redazione 09/09/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Si alza il sipario sulla nuova stagione. Domenica 12 il Livorno Rugby giocherà la sua prima gara amichevole dell'annata 2010/11. A Reggio Emilia i biancoverdi disputeranno, dalle 16, un triangolare con i locali, neo promossi in A2, e con la Capitolina Roma, impegnata nel suo secondo campionato consecutivo di B. Tutto lascia supporre che i labronici si troveranno di fronte dapprima la Capitolina e poi, nell'ultima gara del mini torneo, i reggiani. Quella emiliana appare una squadra in grado di render dura la vita ai biancoverdi. Il Reggio si è rafforzato non poco e appare in grado di lottare per il vertice della serie A2. I labronici, che rispetto allo scorsa stagione, hanno notevolmente rinnovato la propria mischia, puntano, nel nuovo campionato di serie A, girone A (ribattezzata semplicemente 'A1') ad una salvezza da raggiungere con un certo anticipo. Oggettivamente, ad oggi, Firenze, San Gregorio, Fiamme Oro Roma, Calvisano e San Donà appaiono più dotate dei livornesi. Sarà dura lottare per l'accesso ai playoff promozione (fase alla quale accederanno le prime tre). A Reggio, il giovane allenatore dei livornesi Diego Saccà ruoterà tutta la rosa a propria disposizione. Incerte le presenze di alcuni nuovi acquisti: per loro il tesseramento deve ancora essere perfezionato. Le due gare di Reggio rappresentano un test significativo. Saccà appare soddisfatto dei primi giorni di allenamento. Tutti quanti, anche durante le vacanze estive, hanno rispettato le tabelle di lavoro consegnate a luglio. Insomma, la formazione labronica sta crescendo secondo il programma stabilito. Le gare di Reggio saranno importanti anche per verificare a chi verranno consegnati i gradi di capitano. Nel rugby, il ruolo del capitano, si sa, ha un valore del tutto particolare. Solo alla vigilia della prima partita del triangolare, Saccà andrà a sciogliere i dubbi in merito. Il Livorno Rugby giocherà poi il 21 una gara d'allenamento con i Lions Amaranto Livorno (B). Il 3 ottobre il via al campionato, a Brescia. Poi ci sarà il primo impegno casalingo di campionato con l'ambiziosa neo promossa San Gregorio Catania. Tale incontro si dovrebbe giocare regolrmente domenica 10 alle 15,30. Ad oggi, appaiono ridotte le probabilità che la gara con i siciliani venga anticipata al sabato. Domenica 10, in contemporanea con Livorno Rugby-San Gregorio, si giocherà Livorno-Cittadella di serie B di calcio.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp