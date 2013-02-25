Loading...

DOMENICA 150&deg; DERBY: LA VEA FEMI-CZ ASPETTA IL PETRARCA

di Redazione

di Redazione

25/02/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 97 del 25.02.2013

 

Cresce lattesa a Rovigo e Padova per il 150° derby tra Vea Femi-CZ e Petrarca  che andrà in scena al Battaglini domenica 3 marzo 2013 alle ore 15,00 con in palio lAdige Cup per la squadra vincitrice.

In settimana sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita, oltre che in segreteria allo stadio, anche presso la tabaccheria di Piazza Garibaldi.

La squadra si sta preparando per contrastare un Petrarca che parte da una posizione di vantaggio, ma con i rossoblù intenzionati a scalzarla dal quarto posto.

La storia di questo incontro, il più giocato in Italia, ha insegnato che nessuno può considerarsi favorito. Tante volte il risultato finale è stato frutto di episodi occasionali e si dovrà fare, pertanto, attenzione ad ogni particolare.

Affollata linfermeria con piccoli acciacchi per diversi titolari come Ferro, Mahoney, Montauriol e Pedrazzi che dovranno essere rivalutati nel corso della settimana confidando nella capacità di recupero.

Situazione incerta anche per Merlo. Ciochina sarà operato tra circa un mese per la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi


