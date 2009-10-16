Home Senza categoria Domenica 18 Ottobre Rugby Noceto Vs Amatori Milano

Domenica 18 Ottobre Rugby Noceto Vs Amatori Milano

di Redazione 16/10/2009

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Per la quarta giornata del girone d’andata del campionato di serie A1, il Vibu Rugby Noceto ospita al Nando Capra l’Amatori Rugby Milano. Filippo Frati dovrà far fronte, oltre alle decisioni del Giudice sportivo che ha inflitto quattro settimane di squalifica a Del Nevo, anche agli infortuni di Garulli, Marco Frati, Tobia e Neri, per i quali la decisione se farli scendere in campo sarà presa solo all’ultimo momento, che si vanno ad aggiungere a quelli di Orlandi, Minari e Guidetti, fermi ancora per lungo tempo. Da segnalare il rientro di Mori che partirà dalla panchina. “La situazione dell’infermeria – dice Frati – diventa davvero preoccupante, tuttavia ho la massima fiducia di tutti i miei giocatori, per cui sono certo che chi scenderà in campo sarà all’altezza della situazione e darà tutto per la squadra. L’Amatori Milano per me resta una delle compagini più accreditate alla promozione nonostante la partenza incerta, per cui ritengo quello di domenica uno scontro diretto nel quale cercheremo di capitalizzare tutte le occasioni che avremo a disposizione per incamerare punti. In settimana abbiamo lavorato per rendere maggiormente efficace la finalizzazione del possesso, per cui penso che in ogni modo sarà una partita anche piacevole che abbiamo il dovere di vincere”. Questa la formazione: Samuele, Passera, Majstorovic, Damiani, Viappiani, Anversa, Alfonsi, Maestri, Ferrarini, Di Marco, Roldan, Andrews, Pozzi, Saccomani, Maio. A disposizione: Scarparo, Mancuso, Riva, Pardeep, Boggiani, Barocelli, Mori, Frati, Neri, Tobia. Calcio d’inizio ore 15,30. Arbitro: Marrama di Padova

Condividi Facebook Twitter Whatsapp