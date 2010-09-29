Loading...

DOMENICA 3 OTTOBRE LA PRIMA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

29/09/2010

www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 29.09.2010 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A AI NASTRI DI PARTENZA: DOMENICA 3 OTTOBRE LA PRIMA GIORNATA Roma ' Partirà  da Firenze, con l'anticipo di sabato (ore 15.30, Stadio Padovani) tra la squadra di casa e le Fiamme Oro Roma, la corsa al titolo di squadra Campione d'Italia Serie A 2010-2011. In palio insieme al tricolore la promozione al Campionato d'Eccellenza. Saranno ventiquattro le squadre impegnate dal 3 ottobre all'8 maggio per lo svolgimento della regular season, suddivise in due gironi.  Accederanno alla fase successiva quattro squadre: la 1Â°, 2Â° e 3Â° classificata del Girone 1 e la 1Â° classificata del Girone 2. Il 15 e 22 maggio sono in programma le semifinali per determinare le squadre che la settimana successiva (29 maggio) disputeranno la finale per il Titolo. Questa mattina la Commissione Nazionale Arbitri della FIR ha reso note le designazioni arbitrali per il primo turno. Campionato Serie A ' Girone 1 ' I Giornata  -  3.10.2010 ' ore 15:30 *FIRENZE RUGBY 1931 - G.S.FIAMME ORO R.ROMA, arb. Vivarini (Padova) *anticipata a sabato 2 ottobre, ore 15.30 SAN GREGORIO CATANIA R. - AMAT.RUGBY MILANO 2008, arb. Colantonio (L'Aquila) UDINE RUGBY F.C. ASD - C.U.S. VERONA RUGBY, arb. Mitrea (Treviso) RUGBY BRESCIA SSD - LIVORNO RUGBY SSD, arb. Sandri (Trieste) RUGBY BADIA ASD - AMAT.RUGBY SAN DONA', arb. Falzone (Padova) ASD PRO RECCO RUGBY - CAMMI RUGBY CALVISANO, arb. Liperini (Livorno) Campionato Serie A ' Girone 2 ' I Giornata  -  3.10.2010 ' ore 15:30 PIACENZA RUGBY  PROP. - ASTI RUGBY 1981, arb. Manicni (Frascati, RM) RUGBY REGGIO - RUGBY RIVIERA 2010, arb. Bertelli (Brescia) AMAT. SPORT CATANIA - GLADIATORI SANNITI, arb. Belvedere (Roma) R. CLUB VALPOLICELLA - MODENA RUGBY CLUB, arb. Blessano (Treviso) RUBANO RUGBY - ASD RUGBY  LYONS, arb. Sironi (Colleferro,RM) RUGBY GRANDE MILANO - AMAT. RUGBY ALGHERO, arb. Masini (Roma) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email:
DOMENICA IL PRIMO TURNO

RBS 6 NAZIONI 2011, ULTIMI GIORNI PER LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

