Home Senza categoria DOMENICA A BAYONNE E POI IL PETRACA

DOMENICA A BAYONNE E POI IL PETRACA

di Redazione 15/01/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 68 del 15.01.2012 FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA: DOMENICA A BAYONNE E POI IL PETRACA Non è ancora terminato l'eco per la buona prestazione che ha visto i rossoblu tenere con autorità il campo contro la formazione dei London Wasps, 11 a 32 il risultato con un divario che ha preso sostanza solo nei minuti finali, ed è già ora di guardare avanti. I prossimi due appuntamenti sono di domenica, il 22 a Bayonne, alle 16.00, si conclude la fase eliminatoria dell'Amlin Challenge Cup e il 29 a Rovigo, alle 15.00, sarà di scena il Petrarca Padova per l'ennesimo derby tra le due squadre. La preparazione della squadra prosegue sotto la guida di Polla Roux coadiuvato dallo staff tecnico messo insieme per dare ai giocatori tutta l'assistenza possibile sia sugli aspetti del gioco che sulla preparazione fisica. Per due settimane è mancato Fabio Coppo che con grande rapidità si è rimesso a disposizione della squadra e già da giovedì scorso, l'allenatore degli avanti della prima squadra e tecnico, con Vladi Pelliello, dell'Under 23, ha ripreso l'attività. In settimana ci saranno importanti verifiche sanitarie a tre giocatori fermi da tempo (Bacchetti, Marzolla e Zorzi). Per il primo si attende l'Ok alla ripresa dell'attività agonistica, mentre per gli altri due gli accertamenti sono finalizzati a delineare il percorso di terapie ed esercizi fisici per arrivare alla piena guarigione con l'obbiettivo di averli disponibili anche in questo campionato. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp